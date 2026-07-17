Après plusieurs assignations déposées par le groupe LFP, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur du foot français, avec une série de jugements tous favorables à la Ligue de football professionnel. Les injonctions concernent non seulement les fournisseurs d'accès à internet, mais aussi les services VPN, les résolveurs DNS et les CDN alternatifs, technologies qui permettent habituellement de contourner les blocages, ainsi que les moteurs de recherche, sommés de déréférencer les contenus qui diffusent illégalement la Ligue 1, la Ligue 2 et le Trophée des Champions.