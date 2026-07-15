La plainte cite des échanges internes dans lesquels Google reconnaît le danger juridique de sa méthode. On peut même lire dans un document que l’usage de livres publiés via Google Play Books est « hautement problématique pour Google », en évoquant un risque de 10 à 100 milliards de dollars d’amendes, soit environ 9 à 92 milliards d’euros. D’autres notes internes redoutent que les éditeurs interprètent l’entraînement de Gemini comme une contrefaçon et retirent leurs catalogues de la plateforme. Cette somme est d’ailleurs bien supérieure au 1,5 milliard de dollars, soit environ 1,28 milliard d’euros versés par Anthropic aux auteurs et éditeurs pour un litige comparable. Anthropic avait toutefois négocié ce règlement pour des livres piratés, pas pour l'entraînement lui-même. La justice californienne avait alors estimé qu’il s’agissait de fair use.

Les livres cités dans la plainte proviennent d’accords conclus directement avec les éditeurs, pour un usage strictement défini au préalable. Google Books permettait uniquement d’afficher de courts extraits accompagnés de références bibliographiques, jamais l’intégralité d’un ouvrage. Pour les plaignants, cet accord ne couvrait à aucun moment la construction d'un système commercial concurrent des œuvres originales. Un vice-président de DeepMind avait déjà reconnu, lors du procès antitrust de Google, que Gemini pouvait s’entraîner sur des contenus que les éditeurs avaient pourtant exclus via leurs outils d’opt-out, dès lors que ces données transitaient par la recherche plutôt que par DeepMind directement.