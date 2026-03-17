Selon la plainte, les articles de Britannica auraient été aspirés dès les premières versions via des bases de données comme "WebText" pour GPT-2 et "Common Crawl" pour GPT-3 et ses successeurs. On y retrouve des corpus où les sites de Britannica et Merriam-Webster figurent explicitement.

Le deuxième niveau d'infraction concerne le système RAG (Retrieval Augmented Generation). Ce procédé permet à ChatGPT de consulter des sources en temps réel pour compléter ses réponses. Concrètement, le modèle va chercher des informations directement sur des pages web disponibles en ligne, y compris celles des plaignants, sans accord de licence.

Dernier niveau : les réponses elles-mêmes. La plainte joint des captures d'écran où GPT-4 reproduit mot pour mot des passages entiers des articles "Education" et "Tourism" de Britannica. Ironiquement, ChatGPT a repris la définition exacte du verbe "plagiarize" telle qu'elle a été publiée dans le Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Le plaignant note que dans certains cas, le modèle supprime des paragraphes sans le signaler, et donc déforme le contenu d'origine.