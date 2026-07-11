La police a interpellé vingt-huit hommes âgés de 22 à 54 ans en Norvège, en Suède, en Suisse, au Canada, en République tchèque, en Pologne et en Allemagne, début juin. Ils auraient réglé l’accès à des forums qui proposaient du matériel pédopornographique et du contenu pédocriminel en Monero. Kripos a coordonné l’opération avec l’appui d’Europol et de six pays partenaires, selon le procureur Terje Nedrebø Michelsen. Les enquêteurs ont mis trois enfants en sécurité durant l'opération et ont saisi plus de 460 objets, parmi lesquels des appareils électroniques, des portefeuilles de cryptomonnaies, des stupéfiants et des produits dopants.

Les suspects encourent des poursuites pour détention, acquisition et partage de contenu pédocriminel, selon Europol. L’agence européenne a précisé qu’un des hommes arrêtés utilisait abondamment l’intelligence artificielle pour produire du contenu illégal. Certains enfants identifiés dans le dossier appartenaient également à une autre enquête toujours en cours. D’autres arrestations sont attendues, potentiellement dans des pays supplémentaires, car Kripos dénombre encore de nombreux suspects non identifiés.