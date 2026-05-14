Un wallet Bitcoin endormi depuis 2019 a permis d'identifier le dernier patron présumé de Dream Market, l'un des plus grands supermarchés du darknet. Les lingots d'or retrouvés chez lui parlent d'eux-mêmes.
Dream Market, pour ceux qui n'auraient pas suivi la chronique judiciaire du darknet, a été pendant six ans l'une des plus grandes places de marché clandestines au monde, avec près de 100 000 annonces simultanées au plus fort de son activité. Le site a fermé en avril 2019, officiellement de son plein gré, en réalité sous la pression croissante des forces de l'ordre. Tous ses administrateurs connus avaient été identifiés et condamnés depuis (dont le Français Gal Vallerius, alias « OxyMonster », arrêté dès 2017). Tous, sauf un. Le département américain de la Justice (DOJ) et la DEA ont révélé le 13 mai l'inculpation d'Owe Martin Andresen, 49 ans, citoyen allemand, soupçonné d'être « Speedstepper », l'administrateur principal de la plateforme.
Le wallet dormant qui a tout fait basculer
Andresen a été arrêté le 7 mai 2026 en Allemagne, lors d'une opération coordonnée entre le BKA (la police fédérale allemande) et les agences américaines. Lors des perquisitions à son domicile et sur deux autres sites, les enquêteurs ont saisi environ 1,7 million de dollars en lingots d'or et plus de 23 000 dollars en liquide. Ils ont également identifié des comptes bancaires et portefeuilles crypto contenant quelque 1,2 million de dollars supplémentaires. L'acte d'accusation, rendu par un grand jury fédéral le 13 janvier 2026 à Atlanta, porte 12 chefs de blanchiment d'argent, chacun passible de 20 ans de prison fédérale. L'Allemagne a engagé des poursuites parallèles, avec des peines maximales de 5 ans par chef.
Le mécanisme qui a trahi le suspect est presque trop simple pour un administrateur de marketplace clandestine. Après la fermeture de Dream Market, les « Dream Wallets » (les portefeuilles d'administrateurs contenant les commissions accumulées pendant six ans de transactions) sont restés intouchés. Des dizaines d'agences fédérales américaines, FBI et DEA en tête, les surveillaient depuis 2016. En novembre et décembre 2022, quelqu'un a accédé à ces wallets et transféré les fonds vers de nouveaux portefeuilles consolidés. Seule une personne disposant des clés privées originales pouvait effectuer cette opération. Quelques mois plus tard, en août 2023, Andresen aurait utilisé un prestataire crypto basé à Atlanta pour convertir les cryptoactifs en lingots d'or, expédiés directement à son domicile en Allemagne. Au total, selon le DOJ, plus de 2 millions de dollars auraient été blanchis entre août 2023 et avril 2025.
L'Allemagne, fossoyeur des empires du darknet
Avec l'arrestation d'Andresen, la liste commence à ressembler à un inventaire. En avril 2022, le BKA a démantelé Hydra, le plus gros marché russophone du monde. En décembre 2024, Crimenetwork, la plus grande marketplace germanophone (100 000 utilisateurs, des dizaines de millions d'euros de transactions), est tombée à son tour (et son clone n'aura tenu que 5 mois). Son administrateur a écopé de 7 ans et 10 mois de prison en mars 2026. Et quand un remplaçant a tenté de relancer la plateforme, le BKA l'a arrêté cinq mois plus tard à Majorque, il y a trois jours à peine. En France, la dernière grande plateforme francophone, DFAS, a été fermée en septembre 2025 par le parquet de Paris.
Les peines s'alourdissent au fil des dossiers. En février 2026, le fondateur d'Incognito Market a été condamné à 30 ans de prison fédérale et à la confiscation de 105 millions de dollars. Le schéma se confirme à chaque affaire : les fonds crypto ne disparaissent pas quand un marché ferme, ils attendent. Et les forces de l'ordre aussi. Le procureur Theodore Hertzberg, à Atlanta, résume l'intention avec une concision tout américaine : « Andresen et ses co-conspirateurs ne profiteront plus des ventes en ligne de stupéfiants et de services de fraude. »
Pour les utilisateurs ordinaires de cryptomonnaies, la leçon dépasse le darknet : un portefeuille Bitcoin « oublié » reste visible, traçable et exploitable des années après la dernière transaction. Andresen en a fait la démonstration involontaire.