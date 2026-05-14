L'Allemagne, fossoyeur des empires du darknet

Avec l'arrestation d'Andresen, la liste commence à ressembler à un inventaire. En avril 2022, le BKA a démantelé Hydra, le plus gros marché russophone du monde. En décembre 2024, Crimenetwork, la plus grande marketplace germanophone (100 000 utilisateurs, des dizaines de millions d'euros de transactions), est tombée à son tour (et son clone n'aura tenu que 5 mois). Son administrateur a écopé de 7 ans et 10 mois de prison en mars 2026. Et quand un remplaçant a tenté de relancer la plateforme, le BKA l'a arrêté cinq mois plus tard à Majorque, il y a trois jours à peine. En France, la dernière grande plateforme francophone, DFAS, a été fermée en septembre 2025 par le parquet de Paris.

Les peines s'alourdissent au fil des dossiers. En février 2026, le fondateur d'Incognito Market a été condamné à 30 ans de prison fédérale et à la confiscation de 105 millions de dollars. Le schéma se confirme à chaque affaire : les fonds crypto ne disparaissent pas quand un marché ferme, ils attendent. Et les forces de l'ordre aussi. Le procureur Theodore Hertzberg, à Atlanta, résume l'intention avec une concision tout américaine : « Andresen et ses co-conspirateurs ne profiteront plus des ventes en ligne de stupéfiants et de services de fraude. »

Pour les utilisateurs ordinaires de cryptomonnaies, la leçon dépasse le darknet : un portefeuille Bitcoin « oublié » reste visible, traçable et exploitable des années après la dernière transaction. Andresen en a fait la démonstration involontaire.