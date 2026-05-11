Le schéma « reboot éclair » ne fonctionne plus en Europe

La tendance est claire : les reboots de marketplaces cybercriminels ont une espérance de vie de plus en plus courte. BreachForums en est l'exemple le plus parlant. Saisi une première fois en mai 2024, relancé puis re-saisi en octobre 2025, le forum revient à chaque fois un peu plus vite. Et retombe à chaque fois un peu plus vite aussi. En parallèle, l'opération Endgame de mai 2024, coordonnée par Europol avec la France et l'Allemagne, avait neutralisé d'un coup les réseaux IcedID, Smokeloader, Pikabot et Trickbot. Plus récemment, en juin 2025, Archetyp Market tombait après cinq ans d'activité et 250 millions d'euros de transactions.

Ce qui fait la particularité de l'affaire CrimeNetwork, c'est la rapidité de la boucle complète : fermeture, reboot, re-fermeture, le tout en cinq mois. Le mandat d'arrêt européen a joué un rôle central. Cet instrument juridique, vieux de 2002 mais dont l'efficacité ne cesse de s'affiner, a permis une arrestation en Espagne sans procédure d'extradition classique. Carsten Meywirth, directeur de la division Cybercriminalité au BKA, résume la situation avec un flegme tout germanique : « Le reboot de CrimeNetwork a échoué. » Le message adressé aux éventuels candidats à un troisième épisode est assez limpide.

Pour les cybercriminels germanophones, le calcul commence à devenir compliqué. Entre les données saisies lors de la première opération et celles récupérées lors de la seconde, le BKA dispose d'un panorama assez complet de l'écosystème. Les 22 000 inscrits du reboot ont probablement quelques nuits agitées devant eux.