Laurent_Marandet

A priori, ce sont plutôt les vieux modems routeurs ADSL DLink qui sont vulnérables, en France les box des FAI peuvent être mises à jour à distance, d’autant qu’elles sont en location et renouvelées.

Aux USA, c’est quand même parfois le tiers-monde des connexions internet, même si les GAFA jouent les gros bras: je connais des expatriés qui ont encore un modem 56k, en Floride, dans un endroit où il n’y a même pas l’adsl. Certes, ils pourraient quand même installer une parabole de melon Musk.