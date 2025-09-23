TradeOgre fonctionnait comme une plateforme d'échange sans vérification d'identité, permettant aux utilisateurs de créer des comptes uniquement avec une adresse électronique. Dans les faits, la plateforme n'exigeait aucun document d'identité de ses utilisateurs. Les membres de l'Équipe d'Enquête sur le blanchiment d'argent (EEba) a estimé que la majorité des fonds transitant par TradeOgre provenaient de sources criminelles. Dans un communiqué, la gendarmerie affirme :

"Les enquêteurs ont des raisons de croire que la majorité des fonds transigés sur Tradeogre serait d’origine criminelle. Le principal attrait de ce type de plateforme, qui ne demande pas aux utilisateurs de s’identifier pour détenir un compte, est d’en cacher la provenance. Il s’agit d’une tactique empruntée par les organisations criminelles qui favorise le blanchiment d’argent."

La plateforme était particulièrement populaire auprès des utilisateurs de Monero, une cryptomonnaie axée sur la confidentialité qui se présente comme "sécurisée, privée et intraçable". Pour les autorités, cette combinaison était propice au blanchiment d'argent. Sans plus d'informations, TradeOgre avait cessé ses opérations fin juillet 2025. Les autorités ont confirmé qu'elles étaient à l'origine de cette fermeture dans le cadre de leur opération.