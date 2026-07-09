Bloquer The Pirate Bay en Bulgarie ? Pas si simple. La Cour suprême de cassation bulgare vient de donner raison à plusieurs fournisseurs d’accès à Internet dans une affaire qui les opposait à l’association locale des producteurs de musique, soutenue par l’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).



Les ayants droit tentaient depuis 2020 d’obtenir le blocage de The Pirate Bay et de Zamunda, l’un des sites torrent les plus populaires du pays. En première instance, le tribunal de Sofia leur avait donné raison en 2023, en ordonnant aux FAI de bloquer les sites, ainsi que leurs miroirs et proxies. Mais cette décision vient d’être retoquée. Pour la Cour suprême, les ayants droit ne peuvent pas obtenir une telle injonction dans le cadre d’une procédure civile classique, faute de base légale suffisante dans le droit bulgare.