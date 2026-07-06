Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un ASN (Autonomous System Number) et pourquoi son blocage peut toucher plus qu’un seul site ?

Un ASN est l’identifiant public d’un « système autonome », c’est-à-dire un ensemble de réseaux IP gérés par une même entité (hébergeur, opérateur, gros fournisseur de cloud) et annoncé sur Internet via le routage. Un même ASN regroupe généralement de nombreuses adresses IP et peut héberger des milliers de services différents, légitimes ou non. Bloquer un ASN ne revient donc pas à viser une URL ou un serveur isolé, mais à perturber l’accessibilité d’un périmètre réseau entier. C’est ce qui explique le risque de surblocage : des sites sans lien avec le piratage peuvent être impactés s’ils partagent la même infrastructure. La granularité du blocage se déplace du contenu vers la couche réseau, avec des effets potentiellement plus larges.

Que signifie bloquer au niveau BGP (blackholing, route filtering, de-peering) et en quoi est-ce différent d’un blocage DNS ?

BGP (Border Gateway Protocol) est le protocole qui permet aux réseaux Internet de s’échanger des routes pour savoir « par où » acheminer le trafic vers des adresses IP. Le blackholing consiste à annoncer ou appliquer une route qui envoie le trafic vers un « trou noir » (il est jeté), tandis que le route filtering revient à refuser certaines annonces de routes ou certains préfixes IP. Le de-peering est une rupture d’interconnexion entre réseaux, ce qui peut rendre injoignables des portions d’Internet depuis une zone donnée. Contrairement à un blocage DNS (qui agit sur la résolution de noms de domaine), ces techniques agissent directement sur l’acheminement IP : elles restent efficaces même si un service change de domaine. En contrepartie, elles demandent un encadrement strict car une erreur de routage peut avoir des impacts larges et difficiles à diagnostiquer.

À quoi correspond un dispositif KYBC (Know Your Business Customer) pour les hébergeurs, et quels contrôles implique-t-il ?

Le KYBC est un ensemble de vérifications visant à identifier de façon fiable une entreprise cliente, ses responsables et ses bénéficiaires effectifs, sur le modèle des contrôles réalisés dans la finance. Appliqué à l’hébergement et aux ressources réseau, cela implique de collecter et valider des preuves (identité, immatriculation, adresse, contrôle de propriété), puis de maintenir ces données à jour. L’objectif est de limiter les inscriptions anonymes ou via des sociétés-écrans qui facilitent l’ouverture rapide de nouveaux serveurs après un retrait. Ce type de mesure soulève des enjeux pratiques (faux documents, juridictions étrangères, sous-traitance) et de conformité (protection des données, proportionnalité). Son efficacité dépend fortement de la capacité à harmoniser les règles et à faire respecter les contrôles sur toute la chaîne de fournisseurs.