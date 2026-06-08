Estampillée CVE-2021-27137, la faille concerne les versions de DD-WRT antérieures à la révision 45723 et permet à un attaquant d’exécuter du code à distance sur un appareil vulnérable, sans avoir besoin de s’authentifier.

Une fois l’accès obtenu, C0XMO déploie un module de propagation pensé pour s’adapter aux équipements qu’il rencontre. Il cherche d’autres appareils accessibles, teste des identifiants faibles sur SSH et Telnet, identifie le type de processeur de la cible, puis récupère la version compatible du malware. Fortinet a observé des échantillons pour ARM, MIPS, PowerPC, SuperH, x86 et x86_64, ce qui permet au botnet de passer d’un routeur compromis à d’autres appareils connectés au réseau, comme des enregistreurs vidéo, des équipements Android ou des plateformes de vidéosurveillance. Son architecture modulaire facilite aussi l’ajout de nouvelles méthodes d’exploitation et de nouvelles familles de cibles, sans reprise complète de la chaîne d’infection.

C0XMO cherche également à conserver l’accès à l’appareil compromis. Il met en place des méthodes de persistance pour se relancer à intervalles réguliers, puis inspecte les processus actifs à la recherche d’autres botnets, d’outils de test d’intrusion ou de programmes susceptibles de gêner son exécution. Lorsqu’il en trouve, il peut tuer les processus concernés, supprimer les fichiers associés et retirer leurs méthodes de redémarrage automatique.

L’appareil infecté n’est donc pas seulement ajouté à un réseau DDoS. Il est aussi nettoyé pour éviter qu’un autre malware exploite la même ressource. Fortinet indique que C0XMO prend en charge 19 techniques de déni de service distribué, soit plusieurs façons d’inonder une cible de trafic jusqu’à perturber ou interrompre son fonctionnement.