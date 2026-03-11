D’après les analyses menées par Black Lotus Labs, l’infection débute par la récupération d’un script malveillant (aic.sh), hébergé sur un serveur contrôlé par les attaquants et destiné à préparer l’installation du malware. Le fichier crée ensuite une tâche planifiée qui le retélécharge toutes les 55 minutes pour maintenir l’accès au routeur, puis déploie un binaire ELF baptisé kad.

Une fois exécuté, ce programme collecte plusieurs informations sur le routeur infecté, notamment son adresse IP publique. Il interroge également plusieurs serveurs NTP (Network Time Protocol), utilisés pour synchroniser l’heure des systèmes connectés à Internet, et relève le temps écoulé depuis le dernier redémarrage de l’appareil. Ces éléments lui permettent ensuite de rejoindre l’infrastructure du botnet et d’établir le contact avec les autres équipements compromis.

Les communications du botnet reposent sur une version modifiée du protocole Kademlia et de sa table de hachage distribuée, une technologie déjà utilisée dans plusieurs réseaux P2P. Dans ce modèle décentralisé, les machines infectées ne dépendent pas d’un serveur central unique, mais participent elles-mêmes à la circulation des informations nécessaires pour localiser d’autres nœuds du réseau et atteindre l’infrastructure de commande. Pour les chercheurs et les équipes de sécurité, identifier les serveurs de contrôle et bloquer l’ensemble de l’infrastructure s’avère alors nettement plus difficile.

L’enquête menée par Black Lotus Labs a toutefois permis de révéler une faiblesse dans l’implémentation choisie par les opérateurs de KadNap. Dans un réseau P2P entièrement distribué, les nœuds de contact évoluent normalement en permanence. Or, dans ce cas précis, les appareils infectés passent systématiquement par les deux mêmes nœuds intermédiaires avant d’atteindre les serveurs de commande, ce qui réintroduit une forme de prévisibilité dans un système censé en être dépourvu.