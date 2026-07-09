Sur le papier, six grandes priorités structurent le contrat. Les deux premières donnent le ton. On a, d'un côté, l'innovation : il s'agit d'accélérer la recherche et la fabrication des réseaux du futur, qu'il s'agisse d'une 5G plus performante, de la future 6G, de réseaux capables de fonctionner main dans la main avec le cloud et l'intelligence artificielle, ou encore de connexions qui ne passeraient plus uniquement par des antennes au sol, mais aussi par des satellites et réseaux non terrestres. De l'autre, on a la résilience, c'est-à-dire renforcer la capacité de la France à produire elle-même ses infrastructures les plus sensibles, pour qu'elles tiennent bon face aux tempêtes, aux cyberattaques ou aux tensions internationales.