Fondé en 2016, le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) regroupe plus de quarante fournisseurs européens d'infrastructure cloud. L'association a construit son propre référentiel face aux géants américains et asiatiques, le fameux Sovereignty Certification. Sa particularité ? Ce n'est pas une déclaration de bonne volonté, mais un label fondé sur des critères contraignants, audités et opposables, vérifiés annuellement par un organisme tiers indépendant. Autrement dit, et pour être clair, ce qui change tout, c'est que ce n'est plus à l'opérateur de se déclarer fiable, mais c'est désormais à un organisme tiers de le vérifier, et de le certifier.