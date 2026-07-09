Une société américaine vient de lancer un collier connecté pour chien doté d’un GPS classique, d’une connexion LTE et, en dernier recours, d'une liaison satellite T-Satellite with Starlink. Elle revendique le premier appareil grand public équipé de cette technologie satellite, capable de localiser un chien hors des zones couvertes par un réseau cellulaire classique
Le propriétaire fixe le boîtier au collier de son chien, jamais à son propre poignet. Celui-ci comporte un GPS bi-bande à haute précision. La société Fi a conçu un basculement automatique entre LTE et satellite, piloté par la disponibilité du signal, avec la liaison T-Satellite with Starlink de SpaceX activée en dernier recours. Le propriétaire reçoit une alerte dès que le chien franchit la limite d’une zone définie à l’avance, puis retrouve l’historique de chaque promenade sur une carte, dans l’application Fi. Le boîtier renferme aussi un moteur haptique, un haut-parleur piézoélectrique et un système de rappel baptisé Fi Callback, que Fi a conçu autour du son et de la vibration, sans décharge électrique. La batterie tient deux jours entre deux charges, effectuées par USB-C.
Fi commercialise des colliers GPS aux États-Unis depuis plusieurs années, avec les gammes Fi Series 3+ et Fi Mini. Avec le Fi Ultra, l’entreprise ajoute à son catalogue la connectivité satellite T-Satellite with Starlink, un partenariat entre l’opérateur T-Mobile et le réseau satellite Direct to Cell de SpaceX, sans retirer les modèles précédents de la vente.
Selon Jonathan Bensamoun, cofondateur et directeur général de Fi, « Fi Ultra a changé ce qui est possible pour les propriétaires de chiens ». Il annonce une couverture appelée à s’étendre au-delà des frontières américaines dans les prochains mois.
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Le tarif dépasse largement les colliers vendus en France
Fi facture le boîtier 199 dollars, soit environ 174 euros, complétés par un abonnement annuel de 189 dollars, autour de 165 euros, pour les nouveaux clients. Les propriétaires déjà équipés d’un tracker Fi paient 299 dollars, (262 euros), en paiement unique pour accéder au Fi Ultra. Sur le marché français, les colliers GPS comparables coûtent nettement moins cher. Le Weenect Chat XS coûte environ 50 euros, avec un abonnement à partir de 4,16 euros par mois. L’Invoxia Biotracker Édition 2026 coûte à partir de 119 euros, avec une option GPS live facturée 12,99 euros mensuels.
T-Mobile limite la connexion satellite au territoire américain
Sur le territoire américain, T-Mobile exploite le service T-Satellite with Starlink dans le cadre de son accord avec SpaceX. Les propriétaires établis hors des États-Unis ne peuvent donc pas encore profiter du relais satellite, limité au territoire couvert par l’opérateur. En France, Starlink fournit déjà une connexion internet résidentielle par satellite dans les zones mal desservies par la fibre. Aucun opérateur mobile français n’a toutefois annoncé d’accord Direct to Cell comparable à celui de T-Mobile. Les propriétaires de chiens qui importeraient un Fi Ultra depuis les États-Unis perdraient donc la fonction satellite une fois de retour en Europe, tout en conservant le GPS et le Bluetooth du boîtier.
Le boîtier du Fi Ultra mesure 75 par 40 par 25 millimètres et pèse 68 grammes, avec une certification IP68 et IP66K contre l’eau et la poussière. Fi promet une autonomie de deux jours entre deux charges.