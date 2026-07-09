Le propriétaire fixe le boîtier au collier de son chien, jamais à son propre poignet. Celui-ci comporte un GPS bi-bande à haute précision. La société Fi a conçu un basculement automatique entre LTE et satellite, piloté par la disponibilité du signal, avec la liaison T-Satellite with Starlink de SpaceX activée en dernier recours. Le propriétaire reçoit une alerte dès que le chien franchit la limite d’une zone définie à l’avance, puis retrouve l’historique de chaque promenade sur une carte, dans l’application Fi. Le boîtier renferme aussi un moteur haptique, un haut-parleur piézoélectrique et un système de rappel baptisé Fi Callback, que Fi a conçu autour du son et de la vibration, sans décharge électrique. La batterie tient deux jours entre deux charges, effectuées par USB-C.

Fi commercialise des colliers GPS aux États-Unis depuis plusieurs années, avec les gammes Fi Series 3+ et Fi Mini. Avec le Fi Ultra, l’entreprise ajoute à son catalogue la connectivité satellite T-Satellite with Starlink, un partenariat entre l’opérateur T-Mobile et le réseau satellite Direct to Cell de SpaceX, sans retirer les modèles précédents de la vente.

Selon Jonathan Bensamoun, cofondateur et directeur général de Fi, « Fi Ultra a changé ce qui est possible pour les propriétaires de chiens ». Il annonce une couverture appelée à s’étendre au-delà des frontières américaines dans les prochains mois.