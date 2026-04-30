Pendant des années, les éleveurs perdaient des zones entières de pâturage, faute de signal. Les colliers GPS intelligents de Halter fonctionnaient via des antennes radio installées sur les exploitations, efficaces en terrain plat, mais inutilisables dans les reliefs montagneux ou les terres isolées. Halter vient d'annoncer des colliers capables de communiquer directement avec les satellites Starlink, sans tour cellulaire ni infrastructure radio sur le ranch. Partout où le ciel est dégagé, le système tourne.

Côté tarifs, le collier Starlink revient à 9 dollars par animal et par mois, contre 8 dollars pour la version à mâts. Mais pour les grandes exploitations, le bénéfice est considérable. Craig Piggott, fondateur et directeur général de Halter, cite l'exemple d'un ranch américain ayant investi environ 100 000 dollars pour cinquante mâts. Avec Starlink, l'éleveur n'a plus aucun frais d'infrastructure.