À noter, également, que pour l’heure, rien ne garantit toutefois que l’initiative aboutisse. Concevoir une puce compétitive prend généralement plusieurs années et nécessite des investissements conséquents. Et même en cas de réussite technique, DeepSeek se heurterait à d’autres obstacles : les États-Unis interdisent aux concepteurs chinois l’accès aux fonderies étrangères les plus avancées, et restreignent l'accès à la mémoire à haute bande passante, un composant essentiel pour ce type de processeurs.