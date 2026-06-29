Du côté d'Anthropic, les relations avec Washington se sont sérieusement abîmées. Avant le lancement de son dernier modèle au printemps, la firme s'est heurtée au Pentagone sur les usages militaires de l'IA. Après avoir posé ses lignes rouges, elle a essuyé des mesures de rétorsion du département de la Défense, qu'elle tente de contester désormais en justice. Vous aurez peut-être noté le paradoxe : malgré ce bras de fer, Anthropic continue en parallèle de coopérer avec l'administration américaine.