Signe qui ne trompe pas, Intel a mis à jour les recommandations d’alimentation de son chipset Z990 avec trois connecteurs CPU EPS.
À en croire Intel – et toutes les informations disponibles vont dans ce sens – la gamme de processeurs Nova Lake sera l’occasion d’une petite révolution pour le groupe américain. Une révolution qui sera toutefois guidée par une puce dont on mesure encore assez mal le gigantisme.
Vers de monstrueux CPUs Nova Lake à 52 cœurs
En février déjà, nous évoquions l’existence d’un modèle très haut de gamme de la série Nova Lake, un modèle de processeur doté de 52 cœurs répartis en 16 cœurs performants, 32 cœurs efficaces et 4 cœurs très basse consommation.
Au Computex 2026, PC World avait été l’un des premiers à montrer ce qui semblait bien être une des futures cartes mères Nova Lake signée Gigabyte © PC World
Parfois baptisée Core Ultra X9 400X, cette puce serait en plus dotée d’un cache considérable avec l’introduction de la technologie bLLC d’Intel : on parle ici d'un maximum de 288 Mo. Bien plus, même, que le Ryzen 9 9950X3D2 (192 Mo de cache X3D) lancé par AMD en avril dernier.
Par la suite, de nouvelles fuites ont confirmé que deux puces surpuissantes seraient en réalité prévues par Intel, des puces toutefois singulières par rapport au reste de la gamme Nova Lake, bien plus raisonnable. Ces puces se reconnaissent par leur conception dual-tile : deux tuiles dites « compute » pour stocker tous les cœurs et c’est là que les choses prennent une drôle de tournure.
En effet, parallèlement à ces informations, nous avons récemment appris que pour alimenter ces nombreux cœurs, les plus gros des processeurs Nova Lake pourraient avoir un PL2 de 474 watts. Rien que ça.
Trois connecteurs d’alimentation CPU sur le Z990
Pour y parvenir, Intel semble avoir décidé de revoir le schéma électrique qui conditionne le plus ambitieux chipset destiné à accompagner la sortie des puces Nova Lake, le Z990.
L’information, reprise par Jaykihn sur X et par le site VideoCardz, émane d’un certain LC Tech, un autre informateur bien connu. Pour étayer ses dires, il publie ce qui serait la photographie – pas un rendu – d’une carte Z990 : on y voit le résultat de cette révision par Intel : il n’est plus question de deux ports 8 broches pour le CPU, mais bien de trois !
Jaykihn confirme que cela ne concernerait que les cartes mères Z990 alors que les modèles en Z970 devraient se contenter d'un plus classique duo de connecteurs 8 broches. Pour autant, Jaykihn souligne que la présence de seulement deux prises ne devrait pas empêcher les cartes Z970 d’accueillir les plus puissants des Nova Lake.
Plus intéressant, Jaykihn souligne que même sur ces cartes mères Z970, il ne sera alors pas question de bridage des processeurs. Les processeurs Nova Lake à 52 cœurs ne seraient donc pas réservés aux cartes Z990, mais on se demande alors exactement la portée de ce troisième connecteur 8 broches ?
Il faudra bien sûr attendre que les produits soient effectivement disponibles pour en savoir plus et pour comprendre les différences d’usage entre les chipsets Z970 et Z990 car il est d’ores et déjà certain que les cartes mères ne seront pas du tout au même prix en fonction des puces intégrées.
Peut-être peut-on imaginer une sécurité supplémentaire ? Peut-être des options spécifiquement pensées pour les amateurs d'overclocking ? Mais peut-être aussi que, contrairement à ce que souligne Jaykihn, il y aura des différences de profils en fonction des CPUs et des cartes mères.