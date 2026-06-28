Parfois baptisée Core Ultra X9 400X, cette puce serait en plus dotée d’un cache considérable avec l’introduction de la technologie bLLC d’Intel : on parle ici d'un maximum de 288 Mo. Bien plus, même, que le Ryzen 9 9950X3D2 (192 Mo de cache X3D) lancé par AMD en avril dernier.

Par la suite, de nouvelles fuites ont confirmé que deux puces surpuissantes seraient en réalité prévues par Intel, des puces toutefois singulières par rapport au reste de la gamme Nova Lake, bien plus raisonnable. Ces puces se reconnaissent par leur conception dual-tile : deux tuiles dites « compute » pour stocker tous les cœurs et c’est là que les choses prennent une drôle de tournure.