Google a ouvert les inscriptions à Android Developer Verification en mars dernier. Depuis cette date, tout développeur qui distribue une application hors du Play Store peut créer un compte sur la nouvelle console Android Developer et y enregistrer son identité légale. L’obligation devient effective le 30 septembre prochain pour les appareils certifiés au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. À partir de cette date, une application non enregistrée auprès d’un développeur vérifié ne pourra plus être installée sur ces appareils. Google a annoncé le déploiement mondial pour 2027 et a exclu l’Union européenne de toutes les vagues annoncées.

Lucas Lasota, responsable du programme juridique de la FSFE, a déclaré à ce sujet que « l'interopérabilité doit être découplée des procédures de vérification des développeurs » et que des « règles claires, précises et inclusives » sont nécessaires pour éviter les contournements par les contrôleurs d’accès.Mais le problème, selon la FSFE, c’est que des développeurs établis dans des pays à régime autoritaire courraient un risque de surveillance et de représailles en confiant leur identité légale à une entreprise privée soumise aux réquisitions gouvernementales. Google a, par le passé, retiré des applications à la demande d’autorités gouvernementales. La FSFE alerte par ailleurs sur le coût économique indirect pour les développeurs alternatifs : l’accord développeur Google soumet les signataires à des conditions restrictives sur la distribution des applications et sur les services préinstallés, indépendamment de tout paiement.