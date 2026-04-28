Avis aux fidèles de smartphones Android !

Selon la Commission européenne, Android accorde à Gemini un accès privilégié à plusieurs fonctions essentielles du téléphone telles que l’activation vocale, la recherche contextuelle et l’interaction directe avec les applications.

Google affirme que certaines ouvertures fragilisent la sécurité, mais la Commission européenne estime que le DMA impose un accès équivalent pour tous les fournisseurs d’IA.

La consultation publique court jusqu’au 13 mai, puis une décision doit intervenir avant le 27 juillet.