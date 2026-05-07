Si vous avez constaté une activité disque inhabituelle ou une baisse inexpliquée de votre espace disponible, alors cherchez un dossier « OptGuideOnDeviceModel » dans votre répertoire Chrome. Il contient environ 4 Go de poids pour Gemini Nano, téléchargés sans consentement.

Selon certains témoignages, ce téléchargement silencieux se fait sur Windows 11, Apple Silicon et Ubuntu et dure depuis environ un an. Pour empêcher Chrome de retélécharger le fichier, il faut désactiver les fonctions IA via « chrome://flags », mais ce réglage disparaît à chaque mise à jour du navigateur. Sur Windows, seule une règle de configuration système déployée par un administrateur IT tient dans la durée.

Google a répondu que le modèle alimente des fonctions de sécurité sans envoyer de données dans le cloud, et qu'une option de désactivation existe dans les paramètres depuis février 2026.