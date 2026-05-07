Depuis fin avril 2026, Google Chrome dépose en arrière-plan un fichier de 4 Go, weights.bin, sur les machines de ses utilisateurs, soit les poids du modèle d'IA Gemini Nano. Et ils ne reçoivent aucune notification, ni demande de consentement. Et si on efface le fichier, il se réinstalle tout seul au prochain lancement.
Si vous avez constaté une activité disque inhabituelle ou une baisse inexpliquée de votre espace disponible, alors cherchez un dossier « OptGuideOnDeviceModel » dans votre répertoire Chrome. Il contient environ 4 Go de poids pour Gemini Nano, téléchargés sans consentement.
Selon certains témoignages, ce téléchargement silencieux se fait sur Windows 11, Apple Silicon et Ubuntu et dure depuis environ un an. Pour empêcher Chrome de retélécharger le fichier, il faut désactiver les fonctions IA via « chrome://flags », mais ce réglage disparaît à chaque mise à jour du navigateur. Sur Windows, seule une règle de configuration système déployée par un administrateur IT tient dans la durée.
Google a répondu que le modèle alimente des fonctions de sécurité sans envoyer de données dans le cloud, et qu'une option de désactivation existe dans les paramètres depuis février 2026.
« AI Mode » dans la barre d'adresse envoie pourtant tout à Google
Dans Chrome 147, une pastille « AI Mode » s'affiche à droite de la barre d'adresse. Impossible de la rater, c'est l'élément le plus visible du navigateur
Si vous la voyez, avec un modèle de 4 Go déjà sur votre disque, vous en déduisez en toute logique que vos requêtes sont traitées en local et que vos données restent dans votre machine. Eh bien vous vous trompez sur toute la ligne.
Chaque requête tapée dans cette interface part vers les serveurs de Google. Le modèle local n'alimente que des fonctions comme « Aide à la rédaction », accessibles via plusieurs menus que la plupart d'entre nous n'ouvrons jamais.
Vous supportez donc 4 Go de stockage et de bande passante pour un modèle local, tandis que la fonctionnalité IA la plus visible transite quand même par les serveurs de Google.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide
Entre 6 000 et 60 000 tonnes de CO₂ consommés
Selon Alexander Hanff, informaticien et juriste, et à l'origine de la découverte, si Google distribue ce fichier à l'échelle du parc mondial de Chrome, cela génère entre 6 000 et 60 000 tonnes d'équivalent CO₂ selon le nombre d'appareils concernés. Et 4 Go, c'est peut-être la quasi-totalité de stockage mensuel pour celles et ceux qui sont abonnés à un forfait de données limité. D'autant que chaque suppression manuelle du fichier provoque un retéléchargement complet, et chaque future mise à jour du modèle repart du même calcul.
Si vous souhaitez supprimer ce fichier, sachez déjà que vous devrez vous passer des options d'IA de Chrome, comme prévient notre confrère Android Authority, qui détaille par ailleurs la marche à suivre :
- Il faut d'abord empêcher Chrome de le retélécharger. Dans la barre d'adresse, taper chrome://flags, chercher optimization-guide-on-device-model et sélectionner « Disabled », puis chercher prompt-api-for-gemini-nano et le désactiver également ;
- Relancer Chrome. Ensuite seulement, fermer Chrome complètement et supprimer le dossier OptGuideOnDeviceModel ;
- Sur Windows, il se trouve dans %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\. Sur Mac, ouvrir le Finder, appuyer sur Cmd + Maj + G, coller ~/Library/Application Support/Google/Chrome/, puis supprimer le dossier et vider la corbeille.
Attention toutefois, une future mise à jour de Chrome peut réinitialiser ces réglages et relancer le téléchargement. Dans ce cas, il suffit de répéter les mêmes étapes.