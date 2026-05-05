Cette application de Google prend jusqu'à 11 Go sur votre smartphone. Mais, qu'est-ce qu'Android AICore ? En a-t-il vraiment besoin ? Google apporte une réponse aux questions que se posent certains utilisateurs.
Google a apporté des précisions sur un comportement de son application AICore qui suscite régulièrement des interrogations chez les utilisateurs Android. L'application, qui gère les modèles d'intelligence artificielle embarqués sur les appareils, peut en effet occuper un espace de stockage important par moments. Selon Google, tout va bien !
Une solution de sécurité lors des mises à jour
AICore joue un rôle central dans le fonctionnement de l'IA locale sur Android. Elle est notamment responsable de la maintenance et de la mise à jour des modèles d'IA installés sur l'appareil, dont Gemini Nano.
Lorsqu'une mise à jour d'un modèle est déployée en arrière-plan, le système conserve temporairement les deux versions, l'ancienne et la nouvelle, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois jours. Cette cohabitation permet à l'appareil de revenir automatiquement à la version précédente en cas de problème avec la mise à jour, sans avoir à re-télécharger plusieurs gigaoctets de données. Google décrit cela comme un filet de sécurité destiné à garantir la continuité des fonctionnalités.
Une fois la nouvelle version de Gemini Nano jugée stable, l'espace occupé par l'ancienne est libéré automatiquement. Les utilisateurs n'ont donc en principe pas besoin d'intervenir manuellement.
Une contrainte pour les smartphones entrée de gamme
Si la logique derrière ce mécanisme est compréhensible, elle soulève cependant une question pratique pour les appareils dont la capacité de stockage de base est de 128 Go. Certains utilisateurs ont signalé qu'AICore pouvait temporairement occuper jusqu'à environ 11 Go, ce qui n'est pas négligeable sur ce type de configuration.
Alors, entre IA embarquée à foison et stockage à moitié dévoré par des applications dont vous n'avez pas connaissance, faut-il toujours acheter un smartphone avec 128 Go de stockage ? Est-ce que Google va faire une version allégée pour ces configurations, dévorant tout de même potentiellement 6 à 7 Go d'espace de stockage ? Ou est-ce que la solution n'est pas tout simplement d'aller vers un appareil avec 256 Go de stockage, qui semble plus raisonnable.