Alors, entre IA embarquée à foison et stockage à moitié dévoré par des applications dont vous n'avez pas connaissance, faut-il toujours acheter un smartphone avec 128 Go de stockage ? Est-ce que Google va faire une version allégée pour ces configurations, dévorant tout de même potentiellement 6 à 7 Go d'espace de stockage ? Ou est-ce que la solution n'est pas tout simplement d'aller vers un appareil avec 256 Go de stockage, qui semble plus raisonnable.