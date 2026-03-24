Votre smartphone est plein à craquer ? Voici nos meilleures astuces pour gagner de l'espace de stockage sans avoir à supprimer d'applis.
Votre smartphone rame et vous alerte régulièrement sur votre manque d'espace de stockage ? Il est grand temps de faire un peu de ménage, notamment si vous voulez préparer l'arrivée prochaine d'Android 17. Inutile pour cela de tourner le dos à vos applications : voici comment libérer de l'espace de stockage sans rien perdre d'important.
1. Faites le tri dans vos photos et vidéos
Les photos et vidéos prennent, en général, beaucoup de place et il est recommandé de faire régulièrement le ménage dans vos dossiers pour supprimer les éléments trop lourds. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi verser vos fichiers dans le stockage cloud de Google Photos et supprimer vos copies locales. Activez la sauvegarde en suivant les étapes suivantes :
- Lancez Google Photos, puis cliquez sur votre photo en haut à droite de l'écran ;
- Allez dans « Paramètres de l'application Photo » > « Sauvegarde », cliquez sur la section « Sauvegarde » puis sur « Dossiers de l'appareil à sauvegarder ». Vous pouvez choisir ici de sauvegarder tous les dossiers ou de faire une sélection personnalisée.
- Une fois vos médias sauvegardés, revenez en arrière et cliquez sur « Libérez de l'espace sur cet appareil ». Vous effacerez ainsi les copies locales des éléments enregistrés dans le cloud.
2. Supprimez le cache de vos applis
Les applications stockent de nombreuses données temporaires pour accélérer leur fonctionnement. N'hésitez pas à vider le cache de ces services pour gagner de l'espace sur votre téléphone. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres de votre smartphone, de cliquer sur « Stockage » > « Applis », de sélectionner un service et d'appuyer sur « Vider le cache ».
3. Archivez les applis non utilisées
Saviez-vous que le Google Play Store pouvait vous aider à gagner de l'espace de stockage ? Ce service peut archiver automatiquement les applications inutilisées quand votre espace de stockage est trop rempli :
- Ouvrez le Play Store et cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran ;
- Appuyez sur « Paramètres » > « Général » puis activez l'option « Archiver automatiquement les applis ».
Cette option protégera vos données personnelles en les sauvegardant pour une utilisation ultérieure. Vous pourrez les télécharger quand vous aurez à nouveau besoin d'utiliser l'application archivée.
4. Faites la chasse aux fichiers volumineux
Enfin, vous pouvez utiliser une application de nettoyage pour gagner encore un peu d'espace : sur Android, vous pouvez, par exemple, télécharger l'outil Files by Google (il est déjà intégré nativement sur les téléphones Pixel). Bien utile, il vous permettra de repérer les fichiers volumineux, datés et en double mais aussi les services inutilisés, les photos floues et bien plus encore. N'hésitez pas à l'utiliser régulièrement pour alléger votre appareil.
- Accès à Google Drive.
- Partage de fichiers similaire à Airdrop pour les appareils Android.