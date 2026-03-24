Enfin, vous pouvez utiliser une application de nettoyage pour gagner encore un peu d'espace : sur Android, vous pouvez, par exemple, télécharger l'outil Files by Google (il est déjà intégré nativement sur les téléphones Pixel). Bien utile, il vous permettra de repérer les fichiers volumineux, datés et en double mais aussi les services inutilisés, les photos floues et bien plus encore. N'hésitez pas à l'utiliser régulièrement pour alléger votre appareil.