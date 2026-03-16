Votre Pixel est de moins en moins fluide ? Avant d'envisager d'acheter un nouveau modèle, pensez à jeter un coup d'œil aux paramètres de votre smartphone.
Encore loin derrière Huawei, Honor ou encore Motorola, les Google Pixel ont une véritable carte à jouer en 2026. Tout juste lancé, le modèle 10a s'est, hélas, avéré être un copier-coller du Pixel 9a, mais Google a encore plus d'un tour dans son sac pour séduire les utilisateurs. Si vous êtes un aficionado de la marque, vous avez sûrement remarqué quelques lenteurs après une certaine période d'utilisation. Pas de panique : voici 5 astuces pour redonner toute sa vivacité à votre smartphone.
1. Allégez le cache de vos apps
Les navigateurs, réseaux sociaux et outils de streaming sont bien sympathiques mais ils ont un gros défaut : ils accumulent les fichiers temporaires, ce qui ralentit votre téléphone. Pour retrouver un peu de fluidité, allez chaque mois dans « Paramètres » > « Stockage » > « Applis » puis sélectionnez un service et cliquez sur « Vider le cache ». Vous effacerez ainsi la mémoire à court terme des apps et améliorerez leur fonctionnement.
2. Restreignez l'activité en arrière-plan
De nombreuses applications tournent en arrière-plan sur votre portable. Si vous voulez soulagez votre RAM, n'hésitez pas à faire un peu de ménage en allant dans « Paramètres » > « Applications ». Choisissez l'appli à restreindre dans « Voir toutes les applis » puis cliquez sur « Utilisation de la batterie par l'appli » et désactivez l'option « Autoriser l'utilisation en arrière-plan ».
3. Activez la connectivité adaptative
Vous gérez encore vos connexions aux données mobiles et au Wi-Fi à la main comme autrefois ? Il y a fort à parier que cela épuise peu à peu votre Pixel. La solution ? Repartez dans vos réglages, puis cliquez sur « Réseau et Internet », « Connectivité adaptative » et activez les deux options présentes dans le menu (« Passer automatiquement au réseau mobile », « Optimiser le réseau et économiser la batterie »).
4. Faites le tri dans vos widgets
Les widgets sont bien pratiques, mais si vous en utilisez trop cela peut considérablement ralentir votre Pixel : ce dernier doit, en effet, recharger tous ces outils quand vous quittez le mode « Veille ». Pour améliorer les choses, il va vous falloir dire adieu aux widgets les moins utiles, en faisant un appui long dessus puis en cliquant sur « Supprimer ». Votre smartphone vous dira merci !
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
5. Dites adieu à Top Shot
Quand vous prenez des photos avec votre Pixel, la fonction Top Shot enregistre un court extrait vidéo pour vous permettre, par la suite, de choisir le meilleur cliché. Le problème ? Elle alourdit considérablement votre espace de stockage. Si vous voulez alléger l'appli Appareil Photo et consulter plus rapidement vos clichés, n'hésitez pas à désactiver cette option : vous la trouverez en cliquant sur l'icône en forme de rouage en bas à gauche de l'écran.