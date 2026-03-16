Quand vous prenez des photos avec votre Pixel, la fonction Top Shot enregistre un court extrait vidéo pour vous permettre, par la suite, de choisir le meilleur cliché. Le problème ? Elle alourdit considérablement votre espace de stockage. Si vous voulez alléger l'appli Appareil Photo et consulter plus rapidement vos clichés, n'hésitez pas à désactiver cette option : vous la trouverez en cliquant sur l'icône en forme de rouage en bas à gauche de l'écran.