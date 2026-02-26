La composition est essentielle dans une photo, mais il n'est pas toujours facile de trouver le bon alignement pour ses sujets. Pour vous donner des repères, activez la grille de votre appareil en cliquant à nouveau sur l'icône en forme de rouage en bas à droite de l'outil, et en appuyant sur l'option « Type de grille », dans la section « Composition ». Choisissez, par exemple, une grille 3 x 3 et le tour est joué.