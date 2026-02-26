L'appareil photo des Google Pixel fourmille de fonctions pour vous aider à parfaire vos prises de vues, mais elles sont parfois bien cachées. On vous en partage 4 que vous avez peut-être manquées.
Google a récemment dévoilé son nouveau Google Pixel 10a, un modèle qui n'apporte, hélas, pas de changements notables par rapport à ses prédécesseurs. Heureusement, la firme de Mountain View continue de proposer des nouvelles fonctionnalités pour ses smartphones : elle a, par exemple, lancé une option d'enregistrement d'appels et mis à jour son VPN gratuit. Mais il existe bien d'autres fonctions qui méritent votre attention : en voici 4 qui vont vous permettre d'améliorer l'appareil photo de votre téléphone Pixel.
1. Dégainez votre appareil photo en un éclair
Vous le savez, le timing est primordial quand il s'agit d'immortaliser un moment clé. Pour lancer plus vite votre caméra, allez dans les paramètres de votre smartphone, puis rendez-vous dans « Système » > « Gestes » > « Double appui pour lancer des actions » et sélectionnez « Ouvrir l'appli ». Cliquez sur l'icône en forme de rouage et, dans la liste qui s'affiche à l'écran, choisissez votre appareil photo.
Vous pouvez même si vous le souhaitez aller plus loin : cliquez sur le rouage visible à gauche de l'option pour choisir quelle action lancer : « Ouvrir l'application », « Filmer une vidéo » ou « Prendre un selfie ».
2. Boostez la qualité de vos clichés
Vous aimez retoucher vos photos ? Si vous partez du format JPEG, vous ne pourrez pas faire du travail de qualité, car les données seront compressées. Mieux vaut choisir le format RAW, certes bien plus lourd, mais qui étendra grandement le champ des possibles : ouvrez votre appareil photo, cliquez sur l'icône en forme de rouage en bas à gauche de l'écran puis sur les trois petits points visibles en haut du menu, puis activez l'option « Contrôle du mode RAW/JPEG ».
Vous pourrez ensuite, pour chaque prise de vue, choisir ou non d'enregistrer votre photo au format RAW dans les réglages .
3. Ajustez vos compositions
La composition est essentielle dans une photo, mais il n'est pas toujours facile de trouver le bon alignement pour ses sujets. Pour vous donner des repères, activez la grille de votre appareil en cliquant à nouveau sur l'icône en forme de rouage en bas à droite de l'outil, et en appuyant sur l'option « Type de grille », dans la section « Composition ». Choisissez, par exemple, une grille 3 x 3 et le tour est joué.
4. Améliorez le son de vos vidéos
Pas facile d'entendre sa voix sur une vidéo filmée en extérieur ! Les bruits des voitures ou une simple bourrasque peuvent vite tout gâcher. Pas de panique : les Google Pixel bénéficient d'une option bien utile : lancez le mode vidéo dans votre appareil, puis cliquez sur le rouage en bas à gauche. Tout en bas du menu « Paramètres vidéo », activez la fonction « Amélioration vocale » en cliquant sur l'icône dédiée.
À noter : cette option ne fonctionne que pour les vidéos filmées en 24 ou 30 FPS.