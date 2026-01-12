Vous avez un compte Google ? Nous sommes nombreux à ne pas dissocier notre profil de nos anciens appareils et cela peut parfois avoir des conséquences fâcheuses On se retrouve notamment au bout d'un certain temps avec de multiples appareils fantômes sur notre compte, ce qui n'est jamais bon pour la sécurité de nos données... Avant de lancer votre assistant de réinitialisation, enlevez votre compte Google de votre ancien téléphone et faites le ménage dans la liste de vos appareils.