Vous vous séparez de votre vieux smartphone ? Avant de le réinitialiser, vérifiez que vous n'avez manqué aucune étape importante.
Vous souhaitez revendre ou donner votre smartphone ? Vous avez acheté un nouveau portable et allez cesser d'utiliser l'ancien ? Avant de vous en séparer, il faut toujours prendre le temps de réinitialiser votre appareil. Mais avant de vous lancer, il y a 5 étapes clés à ne surtout pas négliger pour éviter de perdre vos précieuses données. Suivez le guide !
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
1. Sauvegardez vos médias
Nous sommes nombreux à utiliser des services cloud pour conserver nos données, mais il peut arriver que certains éléments passent au travers des mailles du filet. Avant de réinitialiser votre téléphone, prenez le temps de vérifier que vos images et vidéos importantes ont bien été transférées.
Sauvegardez, par exemple, les médias stockés dans Google Photos, si vous n'avez pas activé la synchronisation avec le cloud, vérifiez le contenu de vos dossiers de messageries, comme WhatsApp par exemple, et de vos réseaux sociaux. Vous y trouverez sans doute pas mal d'éléments que vous avez oublié de sauvegarder.
2. Gérez vos documents et enregistrements
Avant de repartir à la configuration d'origine, n'oubliez pas également de mettre vos fichiers audio et vos documents en lieu sûr. Allez donc vérifier les dossiers dédiés et transférez-les dans le cloud ou en local sur votre ordinateur. Profitez-en, bien sûr, pour faire le tri et effacez les fichiers dont vous n'aurez plus besoin.
N'oubliez pas non plus, si vous utilisez des applis dont les données sont stockées en local, de transférer ces informations sur votre nouvel appareil afin de ne pas les perdre.
3. Transférez vos apps d'authentification
Nous sommes nombreux à avoir activé des options d'authentification à deux facteurs et bien souvent, les services envoient des emails ou des SMS pour confirmer votre identité. Mais certains outils nécessitent une app d'authentification et il ne faut surtout pas oublier ce détail lors d'une réinitialisation. Pensez donc à transférer ces apps ainsi que vos identifiants avant de faire le grand saut. Vous nous remercierez plus tard.
4. Dissociez vos services bancaires
Vos applications bancaires servent à valider vos paiements en ligne et vos connexions. Bien souvent, pour des raisons de sécurité, elles ne peuvent pas être utilisées sur plusieurs appareils à la fois. Il est donc essentiel, avant de réinitialiser votre portable, de vous être assuré d'avoir bien transféré vos applis bancaires pour vous éviter un bon nombre de démarches fastidieuses.
5. Ôtez les appareils fantômes de votre compte Google
Vous avez un compte Google ? Nous sommes nombreux à ne pas dissocier notre profil de nos anciens appareils et cela peut parfois avoir des conséquences fâcheuses On se retrouve notamment au bout d'un certain temps avec de multiples appareils fantômes sur notre compte, ce qui n'est jamais bon pour la sécurité de nos données... Avant de lancer votre assistant de réinitialisation, enlevez votre compte Google de votre ancien téléphone et faites le ménage dans la liste de vos appareils.