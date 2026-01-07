Le père Noël a déposé un smartphone sous votre sapin ? Voici 3 erreurs courantes à éviter si vous voulez réussir votre première configuration.
Vous avez enfin dans vos mains le dernier Google Pixel, le Samsung S25 Ultra ou l'iPhone dernière génération dont vous avez tant rêvé ? L'heure est venue d'allumer et de configurer ce smartphone. Mais attention, pour éviter de surcharger votre appareil, il y a plusieurs bonnes pratiques à avoir à l'esprit. On vous explique les erreurs classiques à ne surtout pas commettre.
Erreur 1 : ne pas optimiser votre interface
Nouveau smartphone, nouvelle vie ! Quand on acquiert un nouveau téléphone, on a vite fait, dans l'excitation du moment, de se raccrocher à ses vieilles habitudes et de laisser de côté les nombreuses évolutions disponibles.
Lors de la première mise en marche de votre appareil, prenez le temps de découvrir les nouveautés : choisissez un nouveau fond d'écran, optimisez l'organisation de vos applications et surtout, regardez quels widgets et raccourcis sont proposés. N'oubliez pas non plus de vérifier si d'autres lanceurs sont disponibles. L'objectif ? Adapter au maximum l'interface à vos besoins pour une utilisation beaucoup plus fluide et efficace au quotidien.
Erreur 2 : ne pas faire le tri dans vos apps
Vous avez tendance à faire des copier-coller d'apps d'un smartphone à un autre ? Grossière erreur ! Avec le temps, vous avez sûrement téléchargé bien plus de services que vous n'en avez réellement besoin. Lors du passage à un nouvel appareil, faites le ménage et ne gardez que l'essentiel. Si vous avez oublié d'ajouter une appli, elle n'était sans doute pas aussi utile que ça…
Et par la suite, n'installez que des outils réellement nécessaires. Votre espace de stockage et votre batterie vous diront merci.
Erreur 3 : conserver toutes vos notifications
La plupart des utilisateurs sont trop permissifs avec leurs notifications : quand ils installent une nouvelle application, ils cliquent bien souvent sur le bouton « Autoriser » sans réfléchir. Résultat : leur téléphone ne cesse de biper ou de vibrer, les alertes s'accumulent et il est impossible de savoir si l'on nous dérange pour quelque chose d'important ou de trivial.
Stop ! Et si vous mettiez fin à ce cycle infernal ? Réalisez une installation propre, en prenant le temps de bien choisir quelles notifications vous acceptez ou non. Votre nouveau téléphone vous laissera beaucoup plus tranquille.