Vous avez enfin dans vos mains le dernier Google Pixel, le Samsung S25 Ultra ou l'iPhone dernière génération dont vous avez tant rêvé ? L'heure est venue d'allumer et de configurer ce smartphone. Mais attention, pour éviter de surcharger votre appareil, il y a plusieurs bonnes pratiques à avoir à l'esprit. On vous explique les erreurs classiques à ne surtout pas commettre.