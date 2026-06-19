Six étapes pour claquer la porte de Google Workspace

Easy Switch for Business fonctionne selon un processus guidé en six étapes que l'administrateur suit depuis l'interface Proton. La migration couvre les emails, les agendas et les contacts depuis Gmail et Google Calendar. Pour assurer la continuité, propose de faire coexister les deux environnements pendant la transition (Google Workspace et Proton fonctionnent en parallèle, les messages arrivant sur les deux boîtes jusqu'à la propagation DNS). Le risque de coupure, qui représente la première objection d'un DSI face à ce type de projet, est ainsi contenu. Les domaines personnalisés sont pris en charge, y compris ceux gérés par des services tiers.

Proton revendique aujourd'hui plus de 100 000 entreprises clientes dans le monde, parmi lesquelles des cabinets d'avocats, des rédactions et des organismes publics. La suite professionnelle lancée en mars 2026, qui inclut désormais une alternative à Google Meet, s'étoffe donc d'un outil de migration pensé pour abaisser le coût de bascule. Easy Switch existait déjà pour les particuliers qui souhaitaient quitter Gmail. L'extension aux comptes professionnels était une étape logique, d'autant que Proton a annoncé vouloir prendre en charge les migrations depuis Microsoft 365 d'ici la fin de l'année. La migration pas à pas de Gmail vers Proton Mail avait déjà fait l'objet d'un guide détaillé pour les structures qui souhaitaient franchir le pas sans attendre un outil dédié.

L'argument suisse, solide mais pas infaillible

Proton est une société de droit suisse, domiciliée à Genève, ce qui la place hors du périmètre d'application du CLOUD Act américain. Cette loi, adoptée en 2018, autorise les autorités fédérales américaines à contraindre n'importe quelle entreprise soumise au droit américain à livrer des données, même si ces données sont stockées en Europe. Microsoft, a confirmé que sa réponse à une injonction valide resterait d'abord juridique avant d'être technique (une formulation polie pour dire que la firme de Redmond ne peut pas garantir le refus), et il y a peu de doute sur la réaction de Google à une demande similaire. La Suisse, de son côté, impose aux autorités étrangères de passer par ses propres voies légales, nettement plus contraignantes, avant d'accéder à des données hébergées sur son territoire.

C'est un avantage structurel que notre test sur Proton Mail for Business avait déjà documenté en détail. Il convient cependant de ne pas présenter la juridiction suisse comme une étanchéité absolue. Proton a transmis des données à des autorités sur réquisition légale par le passé, et la Suisse n'est pas imperméable aux demandes internationales qui respectent ses procédures. La différence avec un hébergeur américain n'est pas une garantie totale mais un allongement significatif du délai et de la procédure. Pour une entreprise traitant des données sensibles, c'est souvent suffisant pour faire pencher la balance. Les limites structurelles de la messagerie dite souveraine sont connues : le protocole email lui-même présente des dépendances qui ne s'effacent pas en changeant d'hébergeur.

Ce que Proton peut revendiquer sans ambiguïté, en revanche, c'est l'absence de monétisation des données : ses serveurs n'indexent pas le contenu des emails, et son modèle économique repose sur les abonnements, pas sur la publicité. Pour une PME qui se méfie de voir ses échanges analysés par les outils maison de son hébergeur, l'argument touche un point sensible.