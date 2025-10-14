Votre nom de domaine est actuellement configuré sur Google Workspace. L'objectif est donc de le conserver et de le migrer - ainsi que les adresse emails rattachées à ce dernier - vers Proton.

Préparation du domaine et du DNS

La première étape consiste à préparer soigneusement la configuration DNS pour assurer une transition fluide. Pour ce faire, il faut se rendre sur l'interface du bureau d'enregistrement, dans la gestion de la zone DNS. Pour les enregistrements MX présents, il est recommandé de réduire le TTL (Time To Live) des enregistrements MX actuels sur la valeur la plus basse, typiquement 5 ou 15 minutes. Cette manipulation doit être effectuée au moins 24 heures avant la bascule. Cela permet d'accélérer la propagation des futurs changements DNS.

En parallèle, l'administrateur devra effectuer un inventaire complet des comptes utilisateurs et des données à transférer. Cela inclut les emails, les contacts, les calendriers et autres éléments stockés dans Google Workspace.​