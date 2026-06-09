Dès les débuts du web grand public, un pacte tacite s’est installé entre les plateformes numériques et leurs utilisateurs : l’accès gratuit aux services en échange de la cession, souvent inconsciente, de données personnelles.

Ce modèle a favorisé l’adoption massive des services numériques, mais il a surtout jeté les bases d’une économie dans laquelle vos données constituent la matière première. Une logique que l’IA générative n’a fait qu’amplifier, cette technologie se nourrissant littéralement de plusieurs décennies de traces numériques pour se former.

Cette logique soulève une question de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée au nom de la commodité ? Si vous estimez qu’il est temps de reprendre la main sur vos données, il existe une alternative sérieuse, européenne, adoptée par plus de 100 millions d’utilisateurs, et accessible dès 1 € ce mois-ci.