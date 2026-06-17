Si vos enfants possèdent un smartphone qui tourne sous Android, alors vous deviez jusqu’ici jongler entre plusieurs outils épars pour en encadrer l’usage. Google a pensé à vous avec son nouveau menu « Contrôle parental » qui apparaît désormais directement dans les Paramètres du téléphone, sans installation préalable d’une application externe. Avant, Google logeait ces réglages dans Digital Wellbeing ou les dispersait entre le Play Store et Family Link.

Ce nouveau panneau réunit quatre fonctions. Un quota de temps d’écran par jour, des horaires de déconnexion nocturne, le niveau de maturité maximal des applications du Play Store, et le blocage individuel de certaines apps. Grâce à un code PIN à quatre chiffres minimum, ces réglages sont verrouillés, de sorte qu’un enfant ne peut pas les modifier seul.