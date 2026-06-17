Google intègre un nouveau panneau de contrôle parental directement dans les paramètres d’Android 17, sans application tierce ni compte à configurer au préalable. L’accès est verrouillé par un code PIN. Les parents peuvent régler le temps d’écran quotidien, les plages de déconnexion nocturne et les filtres du Play Store. En plus des Pixel, tous les appareils sous Android 17 en bénéficient.
Si vos enfants possèdent un smartphone qui tourne sous Android, alors vous deviez jusqu’ici jongler entre plusieurs outils épars pour en encadrer l’usage. Google a pensé à vous avec son nouveau menu « Contrôle parental » qui apparaît désormais directement dans les Paramètres du téléphone, sans installation préalable d’une application externe. Avant, Google logeait ces réglages dans Digital Wellbeing ou les dispersait entre le Play Store et Family Link.
Ce nouveau panneau réunit quatre fonctions. Un quota de temps d’écran par jour, des horaires de déconnexion nocturne, le niveau de maturité maximal des applications du Play Store, et le blocage individuel de certaines apps. Grâce à un code PIN à quatre chiffres minimum, ces réglages sont verrouillés, de sorte qu’un enfant ne peut pas les modifier seul.
Family Link est toujours disponible depuis ce même panneau
Google n’a pas supprimé Family Link pour autant, l’application de contrôle parental lancée en 2017. Depuis ce panneau, vous y accédez toujours et directement. Depuis l’app, vous pouvez consulter la localisation de l’appareil, recevoir des alertes de position et valider les achats sur le Play Store. Le mode School Time verrouille le téléphone pendant les heures de classe, du lundi au vendredi, sur les créneaux que vous aurez définis.
Les contrôles intégrés et Family Link sont différents. Pour un seul appareil à gérer, les contrôles intégrés suffisent. Avec Family Link, vous pouvez suivre plusieurs appareils depuis votre propre téléphone et rassembler le suivi de tous vos enfants en un seul endroit. Vous pouvez également basculer de l’un à l’autre depuis le même menu, sans perdre les réglages déjà en place.Jusqu’à Android 16, Google réservait ce panneau unifié aux seuls Pixel. Désormais, les mobiles Samsung, Xiaomi, Oppo et les autres marques sous Android 17 en bénéficient aussi.
Google dote son fonds américain de plus de 45 millions d’euros
En parallèle de cette mise à jour logicielle, Google annonce que son fonds américain dédié au bien-être numérique des jeunes dépasse désormais 50 millions de dollars, soit plus de 45 millions d’euros. Google.org, la branche philanthropique du groupe, travaille avec deux organisations partenaires
Active Minds intervient sur la santé mentale des jeunes adultes. Le Child Mind Institute concentre quant à lui ses programmes sur les enfants et adolescents avec des troubles du développement ou de l’humeur.Avec ces financements, Google prévoit de former 100 000 jeunes adultes à défendre leur propre santé mentale, et de déployer des outils numériques d’accompagnement émotionnel. Google limite pour l’instant ces programmes aux États-Unis. En mars dernier, Google et YouTube avaient déjà financé conjointement une initiative mondiale de 20 millions de dollars, soit environ 18 millions d’euros, à partir d’une étude Ipsos sur 9 500 adolescents de 13 à 17 ans dans 36 pays.
Google.org a plus que doublé ce fonds en deux ans, de 25 millions à plus de 50 millions de dollars.