L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a contraint Google à corriger une anomalie sur l'un de ses téléphones, le Pixel 9. Le contrôle parental n'était pas toujours proposé aux parents lors de la configuration initiale de l'appareil.
Le régulateur français des fréquences, l'ANFR, vient de boucler un épineux dossier avec le géant Google. L'agence avait repéré un manquement sur le Pixel 9. Dans certaines situations impliquant des adolescents de plus de 15 ans, le smartphone ne proposait pas systématiquement d'activer le contrôle parental au premier démarrage. Une mise à jour déployée mi-novembre a réglé le problème, annonce l'ANFR ce mardi 23 décembre.
Un contrôle parental parfois absent à la configuration du Google Pixel 9
Depuis 2022, l'ANFR est habilitée à exercer une mission de surveillance sur l'application du contrôle parental obligatoire. En testant le Pixel 9, ses équipes ont identifié une faille. Lors de la configuration d'un téléphone destiné à un mineur de plus de 15 ans, le système ne respectait pas toujours l'obligation réglementaire de proposer l'activation du dispositif de protection.
Cette non-conformité entrait en contradiction avec la loi du 2 mars 2022, qui impose aux fabricants d'intégrer cette fonctionnalité dès la première utilisation. L'agence a donc mis Google en demeure d'apporter des correctifs. Le géant américain a réagi en diffusant, le 14 novembre, la mise à jour BP3A.251105.015 qui corrige cette anomalie sur le Pixel 9.
L'ANFR a testé cette nouvelle version et confirme que le contrôle parental apparaît désormais systématiquement pendant la configuration. Les parents peuvent effectivement choisir de l'activer ou non, quelle que soit la situation. Le problème initial semble donc résolu du point de vue technique et réglementaire.
Une activation du contrôle parental qui peut être abandonnée par erreur
Le régulateur émet toutefois une réserve. Ce dernier explique que l'activation du contrôle parental se poursuit parfois au-delà de la phase d'initialisation classique du téléphone. Dans ces cas précis, l'ANFR observe que des utilisateurs peuvent abandonner le processus sans en avoir vraiment eu l'intention claire. Une nuance qui mérite attention.
L'agence recommande à tous les propriétaires de Pixel 9 de vérifier leur version logicielle. Vous noterez qu'il faut disposer d'Android 16 avec la version BP3A.251105.015 minimum. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour manuelle est nécessaire pour bénéficier de la correction et respecter la réglementation en vigueur.
