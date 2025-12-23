Le régulateur français des fréquences, l'ANFR, vient de boucler un épineux dossier avec le géant Google. L'agence avait repéré un manquement sur le Pixel 9. Dans certaines situations impliquant des adolescents de plus de 15 ans, le smartphone ne proposait pas systématiquement d'activer le contrôle parental au premier démarrage. Une mise à jour déployée mi-novembre a réglé le problème, annonce l'ANFR ce mardi 23 décembre.