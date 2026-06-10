Le coût des tokens croît substantiellement ces derniers temps dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais si, pour les entreprises, c'est une facture en hausse, pour ce qui est des offres commerciales destinées au grand public, on voit les géants de l'IA plutôt chercher à faire payer le moins possible, afin d'attirer la clientèle.

Google nous en donne la preuve. La firme de Mountain View vient en effet de faire chuter le prix de son abonnement de base, Google AI Plus, dont le tarif passe d'un coup de 7,99 à 4,99 euros par mois. Et cette baisse de près de 40% du tarif ne s'accompagne pas d'une offre en baisse, bien au contraire. Car dans le même temps, la limite du stockage offert dans cet abonnement passe de 200 à 400 Go.