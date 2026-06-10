Une guerre des prix serait-elle en train de commencer du côté des géants de l'intelligence artificielle ? Vu la décision de Google de réduire agressivement le tarif de son abonnement le moins cher, on peut le penser.
Si dans le secteur du streaming vidéo, les grands acteurs ont plutôt tendance à constamment revoir leurs prix à la hausse - en atteste encore dernièrement la décision prise par HBO Max -, du côté de l'IA, on serait plutôt dans l'idée d'offrir des prix le plus bas possible à la clientèle, afin de l'attirer. Et dans ce domaine, Google a clairement frappé un grand coup !
Google casse les prix sur son offre de base Google AI Plus
Le coût des tokens croît substantiellement ces derniers temps dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais si, pour les entreprises, c'est une facture en hausse, pour ce qui est des offres commerciales destinées au grand public, on voit les géants de l'IA plutôt chercher à faire payer le moins possible, afin d'attirer la clientèle.
Google nous en donne la preuve. La firme de Mountain View vient en effet de faire chuter le prix de son abonnement de base, Google AI Plus, dont le tarif passe d'un coup de 7,99 à 4,99 euros par mois. Et cette baisse de près de 40% du tarif ne s'accompagne pas d'une offre en baisse, bien au contraire. Car dans le même temps, la limite du stockage offert dans cet abonnement passe de 200 à 400 Go.
Une réponse à ChatGPT Go ?
Pour rappel, avec Google AI Plus, l'abonné bénéficie d'un accès étendu à Gemini Pro 3.1 ainsi qu'à Deep Research, mais aussi au générateur d'image Nano Banana Pro. Est aussi compris un accès plus limité au générateur de vidéos Veo 3.1 Fast. Autant dire que Google se positionne comme un acteur incontournable pour tous ceux qui veulent dépenser le moins possible pour avoir de l'IA de qualité.
On peut aussi noter que cette annonce de Google arrive quelques mois après le lancement par OpenAI d'une offre pour petits budgets ChatGPT Go, qui, moyennant 8 € par mois, donne un accès illimité à GPT 5.5 Instant ainsi qu'un accès limité aux modèles de raisonnement avancés. Alors, voit-on apparaître une guerre des prix ?