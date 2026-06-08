La plateforme de streaming HBO Max va devenir plus chère. Partout dans le monde, et donc aussi en France.
Les spécialistes du streaming ne cherchent plus vraiment à se différencier par des prix les plus bas possible. Une période bien finie, vu comme les plateformes de vidéos à la demande ne cessent ces dernières années d'augmenter petit à petit le tarif de leurs abonnements. Dans ce domaine, HBO Max, qui n'avait pas revu à la hausse ses prix depuis son arrivée dans l'hexagone, suit finalement la voie de ses concurrents.
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Des augmentations de 1 à 2 € par mois arrivent sur HBO Max en France
Tout coûte plus cher, et notamment le streaming. HBO Max nous apporte une nouvelle preuve de cette assertion, avec l'annonce d'une hausse de ses tarifs dans l'hexagone. La plateforme qui comprend notamment dans son catalogue House of The Dragon, Game of Thrones ou Euphoria, va ainsi dorénavant coûter :
- Offre Basic avec publicités : passe de 5,99 à 6,99 € par mois (+1 €) ;
- Offre Standard : passe de 9,99 à 10,99 € par mois (+1 €) ;
- Offre Premium : passe de 13,99 à 15,99 € par mois (+2 €).
Objectif : trouver un équilibre financier
À noter que la hausse des tarifs va aussi toucher les offres annuelles.
- Offre Basic avec publicités : passe de 59,90 à 69,90 € (+10 €) ;
- Offre Standard : passe de 90,80 à 99,90 € (+9,10 €) ;
- Offre Premium : passe de 119 à 139 € (+20 €).
Cette annonce rappelle à tous à quel point le temps du streaming accessible semble maintenant lointain. Du côté de HBO Max, on explique que cette augmentation de prix va permettre de « couvrir les coûts liés aux acquisitions, à la création de contenu et au développement de produits ». On peut aussi rappeler que, malgré ses quelque 140 million d'abonnés à travers la planète, la plateforme affiche pour le moment des pertes. Générer des revenus supplémentaires apparaît ainsi nécessaire, et ce surtout que la fusion entre Warner Bros-Discovery et Paramount-Skydance arrive.