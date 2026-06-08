À noter que la hausse des tarifs va aussi toucher les offres annuelles.

Offre Basic avec publicités : passe de 59,90 à 69,90 € (+10 €) ;

: passe de 59,90 à 69,90 € (+10 €) ; Offre Standard : passe de 90,80 à 99,90 € (+9,10 €) ;

: passe de 90,80 à 99,90 € (+9,10 €) ; Offre Premium : passe de 119 à 139 € (+20 €).

Cette annonce rappelle à tous à quel point le temps du streaming accessible semble maintenant lointain. Du côté de HBO Max, on explique que cette augmentation de prix va permettre de « couvrir les coûts liés aux acquisitions, à la création de contenu et au développement de produits ». On peut aussi rappeler que, malgré ses quelque 140 million d'abonnés à travers la planète, la plateforme affiche pour le moment des pertes. Générer des revenus supplémentaires apparaît ainsi nécessaire, et ce surtout que la fusion entre Warner Bros-Discovery et Paramount-Skydance arrive.