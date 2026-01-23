Canal+ continue d'ouvrir sa plateforme aux géants du streaming. Cette fois, c'est HBO Max qui va pouvoir être plus accessible pour les clients de la chaîne cryptée.
Canal+, ce n'est plus depuis longtemps une simple chaîne, mais un groupe qui produit des offres grâce auxquelles il est possible de bénéficier d'un accès à d'autres plateformes. En parallèle, il est aussi possible de s'abonner directement à d'autres services de streaming en tant que client Canal+, même si elle n'est pas intégrée à son offre de base. Ce qui nous est rappelé avec cette annonce.
HBO Max avec publicité est proposé par Canal+
Canal+ propose de nombreuses formules d'abonnement aujourd'hui. Parmi elles, deux ouvrent un accès à la plateforme de streaming HBO Max, à savoir Canal Ciné Séries (29,99 €/mois) et Canal+ La Totale (59,99 €/mois). Les autres elles, n'intègrent pas la plateforme américaine.
Mais il existe dorénavant une autre façon de pouvoir regarder HBO Max en tant que client Canal+. Il est ainsi indiqué depuis le jeudi 22 janvier sur l'Espace Client que « la nouvelle option HBO Max basic avec Pub est proposée en abonnement mensuel à 5,99€/mois », et ce, pour tous les abonnés.
Une option qui n'est pas disponible sur tous les décodeurs
« Et si vous souhaitez regarder les programmes de HBO Max sans publicité, vous pouvez à tout moment choisir de passer sur la formule HBO Max Standard ou de souscrire un de nos packs incluant ce service » a-t-il par ailleurs été ajouté.
L'annonce précise que tous les décodeurs ne sont pas éligibles à cette nouveauté. Sont ainsi exclus « les décodeurs Canal, Le Cube Satellite et TNT &, Le Cube S et le mini-décodeur CANAL+ ou encore [la] Chromecast et Amazon Fire TV (Cube, Stick). » À noter, pour rappel, que Netflix est actuellement en cours d'acquisition des activités de la Warner Bros, dont la plateforme HBO Max. Si le leader du secteur allait au bout, il faudra voir si HBO Max sera fondu dans le catalogue de Netflix, ou restera un service autonome.