Canal+ propose de nombreuses formules d'abonnement aujourd'hui. Parmi elles, deux ouvrent un accès à la plateforme de streaming HBO Max, à savoir Canal Ciné Séries (29,99 €/mois) et Canal+ La Totale (59,99 €/mois). Les autres elles, n'intègrent pas la plateforme américaine.

Mais il existe dorénavant une autre façon de pouvoir regarder HBO Max en tant que client Canal+. Il est ainsi indiqué depuis le jeudi 22 janvier sur l'Espace Client que « la nouvelle option HBO Max basic avec Pub est proposée en abonnement mensuel à 5,99€/mois », et ce, pour tous les abonnés.