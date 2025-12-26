Free ne tient pas particulièrement à le communiquer, mais Canal+ a bien voulu le faire. La fameuse formule « replay de courte durée », lancée ces dernières semaines pour les abonnés à Canal+ La Chaîne et les clients Freebox Ultra, prend enfin tout son sens. L'opérateur confirme à Clubic la durée exacte de ce replay, qui est de 30 jours. De quoi rattraper sereinement les programmes manqués, même si quelques publicités s'invitent au passage.