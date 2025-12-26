La seule chaîne Canal+ est disponible via l'abonnement Canal ou la Freebox Ultra, avec un « replay de courte durée ». La chaîne cryptée a levé le voile sur le délai pour rattraper les programmes ratés, et il est plus que correct.
Free ne tient pas particulièrement à le communiquer, mais Canal+ a bien voulu le faire. La fameuse formule « replay de courte durée », lancée ces dernières semaines pour les abonnés à Canal+ La Chaîne et les clients Freebox Ultra, prend enfin tout son sens. L'opérateur confirme à Clubic la durée exacte de ce replay, qui est de 30 jours. De quoi rattraper sereinement les programmes manqués, même si quelques publicités s'invitent au passage.
Canal+ fixe les règles du jeu à 30 jours de rattrapage
Voilà qui a le mérite d'être clair. Canal+ a confirmé, auprès de Clubic, que son replay de courte durée permet de revoir les programmes pendant 30 jours après leur diffusion. Un mois pile pour se refaire cet épisode manqué ou découvrir un film diffusé en début de semaine. Pas d'archivage illimité donc, mais une fenêtre suffisamment confortable.
La fonctionnalité s'adresse à deux publics distincts. D'abord, les abonnés directs à « Canal+ La Chaîne », facturée 15,99 euros mensuels. Ensuite, les clients Freebox Ultra qui profitent de Canal+ en cadeau dans leur box premium à 49,99 euros par mois la première année. Dans les deux cas, mêmes droits, même accès au replay sur 30 jours.
Le seul petit bémol, c'est que chacun doit faire avec la présence de publicités pendant le visionnage en différé. Un détail qui ne surprendra personne, puisque c'est devenu la norme pour les services gratuits ou inclus. Pour les abonnés Freebox Ultra notamment, il est difficile de s'en plaindre, quand on économise déjà 15,99 euros par mois sur l'accès à la chaîne.
Canal+ fait partie des atouts de l'offre Freebox Ultra
Tout cela confirme en tout cas l'alignement parfait entre Free et Canal+. Les clients Freebox Ultra ne sont pas traités différemment des abonnés classiques, puisqu'ils bénéficient exactement du même service. Cette parité montre aussi la solidité du partenariat entre l'opérateur de Xavier Niel et le groupe Canal+.
Rappelons que la Freebox Ultra reste l'une des offres box les plus généreuses du marché. Au-delà de Canal+, elle embarque Netflix, Amazon Prime et Disney+ avec publicité. Le tout pour 49,99 euros pendant un an, avant de grimper à 59,99 euros.
Les abonnés peuvent retrouver Canal+ sur le canal 40 de leur player TV Free 4K. Désormais, ils savent précisément de combien de temps ils disposent pour leurs sessions de rattrapage. Trente jours, montre en main, avant que le programme ne disparaisse du replay.