Apple a levé le voile sur l’architecture réelle de Siri AI à la WWDC 2026 : cinq modèles maison, des GPU NVIDIA dans le cloud Google, et les sorties de Gemini comme matière première d’entraînement. Ni simple licence, ni modèle 100 % propriétaire.
Apple a passé des années à promettre un Siri enfin capable de tenir une vraie conversation. À la WWDC 2026, la marque a tenu parole, mais la mécanique sous le capot méritait une explication franche : qui a vraiment construit ce nouveau Siri ? La réponse est plus nuancée que le raccourci « Apple a acheté Gemini en marque blanche » qui circulait depuis l’annonce du partenariat. Apple a développé sa propre famille de modèles, les AFM (Apple Foundation Models), mais le plus puissant d’entre eux s’appuie sur les sorties de Gemini pour s’entraîner et tourne sur des GPU NVIDIA hébergés dans le cloud de Google. Les modèles maison, la puissance de calcul du concurrent. C’est un équilibre délicat, et Apple a visiblement tenu à le clarifier.
Cinq modèles Apple, une architecture à deux vitesses
La distinction centrale que la firme à la pomme a tenu à établir est celle entre les modèles locaux et le modèle cloud. Les AFM qui tournent directement sur iPhone, iPad et Mac sont entièrement conçus, entraînés et déployés par Apple, sans aucune intervention de Google. C’est la colonne vertébrale de l’argument « confidentialité d'abord » : le traitement reste sur l’appareil, les données ne quittent pas l’écosystème. Ces modèles locaux gèrent la majorité des tâches quotidiennes d’Apple Intelligence, de la réécriture de texte à la compréhension du contexte personnel.
Le cas d’AFM Cloud Pro est différent. Ce modèle, réservé aux tâches les plus exigeantes, utilise les sorties de Gemini comme données d’entraînement et de référence, tout en passant par les étapes habituelles du pipeline Apple : pré-entraînement, post-entraînement, apprentissage par renforcement, alignement et sécurité. Amar Subramanya, responsable des modèles IA chez Apple, a précisé que la famille AFM compte au total cinq modèles distincts. Concrètement, Google fournit la matière première et l’infrastructure de calcul ; Apple garde la main sur ce que le modèle dit, comment il se comporte, et ce qu’il ne fait pas.
Ce que ça dit de la stratégie Apple face à ses rivaux
Sur le papier, cette architecture hybride ressemble à un compromis. Dans les faits, c’est peut-être le mouvement le plus pragmatique qu’Apple pouvait faire. Construire from scratch un modèle cloud rivalisant avec Gemini aurait pris des années supplémentaires et Apple avait déjà accumulé un retard visible sur Google, OpenAI et Microsoft. En préparant un Siri modulaire capable de s’appuyer sur plusieurs moteurs, la marque s’est ménagé une sortie : elle peut remplacer Gemini par ses propres modèles quand ils seront à niveau, sans toucher à l’expérience utilisateur.
Sauf que la dépendance à l’infrastructure Google pose une vraie question de souveraineté technique. Apple contrôle l’alignement, la confidentialité et l’expérience, mais les GPU NVIDIA qui font tourner AFM Cloud Pro appartiennent au cloud de son principal concurrent sur mobile. C’est un équilibre que Google Cloud a tout intérêt à entretenir. Pour les utilisateurs européens et chinois, la question ne se posera pas tout de suite : Siri AI ne sera pas disponible au lancement dans ces régions pour des raisons réglementaires, avec un déploiement grand public prévu à l’automne pour les marchés autorisés.
Apple a réussi à éviter le piège du « Gemini rebrandé » tout en assumant une dépendance structurelle à Google pour sa couche cloud. La vraie question n’est pas de savoir si AFM Cloud Pro est un modèle Apple ou un modèle Google, techniquement les deux réponses sont partiellement vraies. C’est de savoir si Apple parviendra à réduire cette dépendance avant que le marché ne la perçoive comme une faiblesse durable.