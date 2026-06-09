Apple a passé des années à promettre un Siri enfin capable de tenir une vraie conversation. À la WWDC 2026, la marque a tenu parole, mais la mécanique sous le capot méritait une explication franche : qui a vraiment construit ce nouveau Siri ? La réponse est plus nuancée que le raccourci « Apple a acheté Gemini en marque blanche » qui circulait depuis l’annonce du partenariat. Apple a développé sa propre famille de modèles, les AFM (Apple Foundation Models), mais le plus puissant d’entre eux s’appuie sur les sorties de Gemini pour s’entraîner et tourne sur des GPU NVIDIA hébergés dans le cloud de Google. Les modèles maison, la puissance de calcul du concurrent. C’est un équilibre délicat, et Apple a visiblement tenu à le clarifier.