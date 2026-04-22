Parlons un peu de sécurité informatique. On l'évoque de plus en plus, déployer des agents IA dans une entreprise, c'est aussi ouvrir de nouvelles portes aux cyberattaques. Pour y répondre, Google associe sa Threat Intelligence (sa base de renseignements sur les menaces mondiales) à Wiz, une plateforme spécialisée dans la sécurité cloud rachetée à prix d'or (32 milliards de dollars), pour former ce qu'il appelle l'Agentic Defense. Ici, des agents IA prennent en charge des tâches jusqu'ici réservées aux analystes humains. Le Threat Hunting agent traque les nouvelles menaces en amont, le Detection Engineering agent génère automatiquement des règles de détection, tandis que les agents Red, Blue et Green de Wiz simulent des attaques, analysent les incidents et proposent des corrections. Le résultat est bluffant : l'agent de triage a déjà traité plus de 5 millions d'alertes de sécurité, ramenant une analyse qui prenait auparavant 30 minutes à à peine 60 secondes.