L'AORUS M10 INFINITY accompagne ce clavier avec une fiche technique elle aussi orientée performance. GIGABYTE annonce des switches optiques, un polling rate jusqu’à 8 000 Hz et une prise en charge native de NVIDIA Reflex 2, avec l’objectif de réduire la latence dans les jeux compatibles.



La souris adopte une silhouette plutôt arrondie, disponible là encore en noir ou en blanc. Elle ne cherche pas à jouer la carte du design spectaculaire, mais affiche une ligne assez propre, avec un logo AORUS lumineux et une molette qui ressort davantage sur le modèle clair. Sa conception repose sur une structure hybride avec une base en alliage aluminium-magnésium, présentée comme un moyen d’améliorer la rigidité et la glisse.



Il manque encore plusieurs informations importantes pour juger réellement le produit, notamment le poids, les dimensions exactes, le capteur utilisé ou encore l’autonomie. À ce stade, GIGABYTE insiste surtout sur la réactivité, la durabilité des switches et l’intégration de Reflex 2.