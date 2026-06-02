GIGABYTE n’a pas seulement profité du Computex 2026 pour dévoiler ses nouveaux moniteurs et composants. Le constructeur a aussi présenté deux périphériques gaming sous la bannière AORUS INFINITY : le clavier K10 INFINITY et la souris M10 INFINITY.
L’approche est moins spectaculaire que certaines annonces concurrentes, mais assez cohérente avec le positionnement AORUS : du matériel pensé pour le jeu compétitif, avec des fiches techniques solides, deux coloris noir et blanc, et une volonté de simplifier la configuration côté logiciel.
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Un clavier magnétique avec écran OLED tactile
Keyboard first. Avec son K10 INFINITY, Gigabyte mise sur des switches magnétiques avec point d’activation ajustable. Rien d'extrêmement novateur, mais le constructeur évoque tout de même une précision de 0,1 mm, ainsi qu’une personnalisation "multi-niveaux" du déclenchement, de quoi adapter le comportement des touches selon les jeux ou les préférences de frappe.
Le clavier profite aussi d’un polling rate de 8 000 Hz, un argument devenu presque incontournable sur les périphériques orientés esport. Plus singulier, il intègre un écran tactile OLED couleur de 3,1 pouces, placé sur la partie supérieure droite. Celui-ci peut afficher des informations système, des données de gameplay en temps réel ou donner accès à certains réglages rapides.
Visuellement, le K10 INFINITY reste assez sage. Les rendus montrent une version noire et une version blanche, avec un format relativement compact, un rétroéclairage RGB et une intégration assez propre de l’écran OLED. Le produit cherche moins à impressionner par l’exubérance qu’à donner une impression de périphérique premium bien intégré à l’écosystème AORUS.
Une souris M10 INFINITY pensée pour la latence
L'AORUS M10 INFINITY accompagne ce clavier avec une fiche technique elle aussi orientée performance. GIGABYTE annonce des switches optiques, un polling rate jusqu’à 8 000 Hz et une prise en charge native de NVIDIA Reflex 2, avec l’objectif de réduire la latence dans les jeux compatibles.
La souris adopte une silhouette plutôt arrondie, disponible là encore en noir ou en blanc. Elle ne cherche pas à jouer la carte du design spectaculaire, mais affiche une ligne assez propre, avec un logo AORUS lumineux et une molette qui ressort davantage sur le modèle clair. Sa conception repose sur une structure hybride avec une base en alliage aluminium-magnésium, présentée comme un moyen d’améliorer la rigidité et la glisse.
Il manque encore plusieurs informations importantes pour juger réellement le produit, notamment le poids, les dimensions exactes, le capteur utilisé ou encore l’autonomie. À ce stade, GIGABYTE insiste surtout sur la réactivité, la durabilité des switches et l’intégration de Reflex 2.
GiMATE Web Edition, le réglage sans logiciel dédié
L’autre nouveauté intéressante concerne la configuration. Avec GiMATE Web Edition, GIGABYTE propose de régler le clavier et la souris depuis un simple navigateur web, sans installer de logiciel dédié. Les paramètres sont stockés directement sur les périphériques, ce qui permet de conserver ses profils d’une machine à l’autre.
Les prix et la disponibilité des AORUS K10 INFINITY et M10 INFINITY n’ont pas encore été communiqués. Mais avec ce duo, GIGABYTE montre au moins une intention claire : renforcer son écosystème gaming avec des périphériques plus ambitieux.
Source : Gigabyte