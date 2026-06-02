GIGABYTE profite du Computex 2026 pour renouveler son offre de moniteurs gaming haut de gamme. Sous la bannière AORUS ELITE, le constructeur dévoile une nouvelle famille d’écrans qui réunit deux technologies bien distinctes : l’OLED Tandem, pensé pour la réactivité et le contraste, et le MiniLED 5K, davantage tourné vers la finesse d’affichage et l’immersion HDR.
La gamme comprend quatre modèles OLED, les FO32U24GP, FO32U24G, FO27Q28G et FO27Q54G, ainsi qu’un modèle MiniLED, le FM275K16P. Pour l’heure, GIGABYTE n’a communiqué ni les prix ni les dates de disponibilité de ces nouveaux écrans.
Offre partenaire
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Offre partenaire
Un moniteur MiniLED 5K qui sort du lot
Le plus singulier de cette annonce est sans doute l’AORUS ELITE FM275K16P. GIGABYTE le présente comme le premier moniteur gaming MiniLED glossy de 27 pouces en définition 5K. Une proposition encore rare sur le marché, qui vise autant les joueurs que les créateurs de contenu et les utilisateurs à la recherche d’une très forte densité d’affichage.
La dalle affiche en effet une résolution de 218 ppp et s’appuie sur 2 304 zones de local dimming. De quoi promettre une image très définie, mais aussi un contraste renforcé et un contrôle du rétroéclairage particulièrement fin. La fiche technique mentionne également une certification DisplayHDR 1000, un pic HDR de 1 250 cd/m², une couverture de 99 % de l’espace DCI-P3, un Delta E inférieur à 2 et un temps de réponse de 1 ms GtG.
Le FM275K16P fonctionne en 5K à 165 Hz, avec un mode overclocké à 180 Hz. Il peut aussi basculer vers d’autres modes d’affichage, avec du 4K à 220 Hz ou du QHD à 330 Hz. Une approche intéressante, qui permet de privilégier la précision ou la fréquence selon les usages.
La connectique suit le positionnement premium, avec du DisplayPort 2.1 à 80 Gbit/s et du HDMI 2.1 compatible eARC. Les compatibilités NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro sont également annoncées.
Du Tandem OLED pour les autres modèles
À côté de ce modèle MiniLED, GIGABYTE introduit plusieurs écrans OLED basés sur des dalles WOLED de quatrième génération avec technologie Tandem OLED et revêtement RealBlack Glossy.
Le FO32U24GP occupe le haut de la pile. Ce modèle 32 pouces 4K UHD monte à 240 Hz et dispose d’un Dual Mode permettant de passer en Full HD à 480 Hz. L’idée est claire : profiter d’une image 4K pour les jeux les plus immersifs, puis basculer sur une fréquence très élevée pour les titres compétitifs. Le temps de réponse annoncé descend à 0,03 ms GtG, avec un DisplayPort 2.1 UHBR20 à 80 Gbit/s.
Le FO32U24G s’inscrit dans la même logique, avec une dalle 32 pouces 4K UHD à 240 Hz et un mode Full HD à 480 Hz. GIGABYTE a notamment mis en avant son traitement RealBlack Glossy et la suite AI OLED Care Pro, pensée pour protéger la dalle sur la durée.
Le FO27Q28G cible davantage les joueurs compétitifs avec une dalle OLED QHD de 27 pouces à 280 Hz. Il conserve le temps de réponse de 0,03 ms GtG et revendique une couverture de 99,5 % du DCI-P3. Quant au FO27Q54G, il est bien cité dans la gamme OLED, mais ses caractéristiques détaillées n'ont pas encore été confirmées.
Source : Gigabyte