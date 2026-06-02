Le FO32U24G s’inscrit dans la même logique, avec une dalle 32 pouces 4K UHD à 240 Hz et un mode Full HD à 480 Hz. GIGABYTE a notamment mis en avant son traitement RealBlack Glossy et la suite AI OLED Care Pro, pensée pour protéger la dalle sur la durée.



Le FO27Q28G cible davantage les joueurs compétitifs avec une dalle OLED QHD de 27 pouces à 280 Hz. Il conserve le temps de réponse de 0,03 ms GtG et revendique une couverture de 99,5 % du DCI-P3. Quant au FO27Q54G, il est bien cité dans la gamme OLED, mais ses caractéristiques détaillées n'ont pas encore été confirmées.