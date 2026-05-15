GammaLoad se présente comme un programme massif compris entre 4 000 et 5 000 lignes de code, mais il s'agit, en grande partie en tout cas, de remplissage, là encore destiné à tromper les logiciels de sécurité. Une fois nettoyé de tout ce bruit, il ne reste que 130 lignes vraiment utiles. Le malware commence par s'inscrire dans les paramètres système de Windows pour redémarrer automatiquement à chaque allumage de l'ordinateur, puis il passe à la suite. Il se met alors à collecter en silence des informations d'identification sur la machine infectée, son nom sur le réseau, son disque système et un numéro unique lié au stockage, afin de transmettre une sorte de carte d'identité de la victime à ses opérateurs.