On retrouve ensuite la dernière couche du dispositif, Cobalt Strike, un logiciel professionnel conçu à l'origine pour aider les experts en cybersécurité, ici retourné contre ses propres principes. Dans le détail, les chaînes d'infection délivrent des balises Cobalt Strike qui communiquent via des tunnels DNS ou HTTP, parfois en interne via SMB. Tout est fait pour masquer le trafic malveillant derrière une apparence de normalité. Le niveau de sophistication ne laisse aucun doute sur les moyens engagés.