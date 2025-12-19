Entre ensuite en scène NosyDoor. Cette porte dérobée est un peu le summum de l'ingéniosité malveillante. Elle récupère le nom de l'ordinateur, le compte utilisateur, la version Windows, les programmes en cours d'exécution, puis transmet tout ça au serveur de commande et de contrôle (C&C). Ensuite, elle attend sagement ses instructions. Les pirates peuvent lui demander de voler tel fichier, supprimer telle donnée, exécuter telle commande. Le tout en passant par OneDrive ou Google Drive, comme un employé modèle qui utiliserait ces outils pour son travail.