Concrètement, HarfangLab a soumis son agent Hurukai, qui est la brique logicielle qui s'installe sur les postes de travail pour les surveiller, à un examen sans concession mené par TÜV, un organisme d'audit indépendant agréé par le BSI. Pendant trois mois, les experts ont décortiqué les fonctionnalités, analysé les méthodes de développement, testé les procédures de mise à jour et vérifié l'ensemble des mécanismes cryptographiques. Ils avaient pour mission de traquer la moindre faille, la plus petite vulnérabilité exploitable.