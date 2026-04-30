Les suspects opéraient depuis plusieurs call centers à Tirana, en Albanie. La structure interne ressemblait à celle d'un service commercial classique. Les opérateurs travaillaient en équipes de six à huit personnes, regroupées par langue (allemand, anglais, italien, grec et espagnol) pour cibler chaque marché national. Des chefs d'équipe supervisaient l'activité quotidienne, eux-mêmes encadrés par un manager par centre, responsable de la coordination globale.

Les criminels étaient rémunérés comme de vrais salariés,: environ 800 euros par mois, complétés par une commission progressive à chaque escroquerie réussie. Cette dernière était versée en partie en espèces, et via des virements bancaires. Ce modèle a permis de maintenir des opérations de fraude transfrontalière à grande échelle pendant plusieurs années.

Le scénario proposé aux victimes reposait sur de fausses opportunités d'investissement. Les opérateurs les convainquaient de transférer des fonds, prétendument placés en leur nom. Le préjudice total dépasse les 50 millions d'euros.