Rembobinons de quatre ans. En septembre 2022, EVGA quittait le marché des cartes graphiques après 23 ans de partenariat exclusif avec NVIDIA. Le fabricant américain invoquait un « traitement irrespectueux » et des marges laminées par les Founders Edition. Le contexte de 2026 est différent : GALAX ne reproche rien à NVIDIA, mais subit les effets d'une réallocation massive des puces vers les centres de données IA. La lettre de Palit aux clients pointe explicitement les « contraintes d'approvisionnement liées à la demande IA » comme motif de la fermeture.

Le marché des cartes graphiques gaming pèse environ 34,5 % du segment des GPU discrets en 2026, selon Fortune Business Insights. Un nombre qui décroit depuis 3 ans. La part captée par les serveurs et centres de données ne cesse de croître. Pour les fabricants de cartes gaming, cela signifie moins de puces disponibles, des délais allongés et des marges comprimées. Les experts GPU anticipent des hausses de prix pouvant atteindre 30 % sur certains segments d'ici 2027-2028 en raison de la pénurie de composants GDDR.

ASUS, Gigabyte et MSI occupent les trois premières places du marché. Les marques de niche, elles, peinent à maintenir des volumes rentables. GALAX avait pourtant produit des modèles remarqués au fil des années, notamment une RTX 3070 LHR compacte pensée pour les boîtiers Mini-ITX. KFA2, de son côté, proposait des cartes souvent 30 à 50 euros moins chères que les références ASUS ou MSI à performances équivalentes, un argument qui comptait sur le marché français.

La consolidation GPU n'est pas un phénomène récent, mais l'IA l'accélère comme rien d'autre ne l'avait fait. GALAX disparaît comme entité autonome. KFA2 continue de figurer dans les catalogues européens. Reste à voir combien de temps un marché gaming qui rétrécit pourra maintenir autant de marques dans ses rayons.