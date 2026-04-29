Le fabricant hongkongais de cartes graphiques Galax cesse ses opérations globales. Palit, sa maison mère depuis 2008, prend le relais. La marque HOF survit, mais l'entité qui l'a construite disparaît.
En 1994, à Hong Kong, une petite entreprise appelée Galaxytech commençait à assembler des cartes graphiques. Trente ans plus tard, GALAX (son nom depuis 2013) vient d'annoncer la dissolution de son équipe mondiale et l'arrêt de toutes ses opérations, comme le rapporte WCCFtech après un échange direct avec la direction du fabricant.
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Palit reprend tout, de la marque au SAV
Le communiqué envoyé aux clients est limpide. Palit Microsystems assume désormais le contrôle total de la marque GALAX, de ses engagements et de son service après-vente. Les détenteurs de cartes GALAX ou KFA2 pourront faire valoir leur garantie via le portail RMA de Palit. Les deux entreprises restent partenaires autorisés de NVIDIA, ce qui garantit sur le papier la continuité des services.
Un détail change cependant la lecture de l'événement : GALAX appartenait à Palit depuis 2008. Le groupe exploitait la marque GALAX sur les marchés Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique du Nord, tandis que KFA2 couvrait l'Europe. Ce n'est donc pas un rachat, mais la dissolution d'une entité opérationnelle au sein d'un groupe qui conserve la propriété intellectuelle. La marque GALAX et sa gamme HOF (Hall of Fame), prisée des overclockers pour son PCB blanc reconnaissable entre mille, devraient continuer d'exister sous l'ombrelle Palit. Back2Gaming, qui a contacté NVIDIA Philippines et le distributeur local, confirme que les produits restent disponibles dans la région.
Pour les acheteurs français et européens, la question immédiate concerne KFA2. Au moment où nous écrivons ces lignes, les fiches produits KFA2 sont toujours actives chez les revendeurs hexagonaux, avec des RTX 5070 1-Click OC référencées à partir de 769 euros sur Materiel.net. Palit étant désormais le seul opérateur derrière KFA2, les garanties devraient suivre le même canal que les cartes Palit classiques. En théorie, rien ne change au quotidien. En pratique, la disparition de l'entité GALAX réduit de facto l'ingénierie indépendante disponible au sein du groupe pour concevoir des designs différenciés.
Après EVGA, GALAX : la consolidation s'accélère
Rembobinons de quatre ans. En septembre 2022, EVGA quittait le marché des cartes graphiques après 23 ans de partenariat exclusif avec NVIDIA. Le fabricant américain invoquait un « traitement irrespectueux » et des marges laminées par les Founders Edition. Le contexte de 2026 est différent : GALAX ne reproche rien à NVIDIA, mais subit les effets d'une réallocation massive des puces vers les centres de données IA. La lettre de Palit aux clients pointe explicitement les « contraintes d'approvisionnement liées à la demande IA » comme motif de la fermeture.
Le marché des cartes graphiques gaming pèse environ 34,5 % du segment des GPU discrets en 2026, selon Fortune Business Insights. Un nombre qui décroit depuis 3 ans. La part captée par les serveurs et centres de données ne cesse de croître. Pour les fabricants de cartes gaming, cela signifie moins de puces disponibles, des délais allongés et des marges comprimées. Les experts GPU anticipent des hausses de prix pouvant atteindre 30 % sur certains segments d'ici 2027-2028 en raison de la pénurie de composants GDDR.
ASUS, Gigabyte et MSI occupent les trois premières places du marché. Les marques de niche, elles, peinent à maintenir des volumes rentables. GALAX avait pourtant produit des modèles remarqués au fil des années, notamment une RTX 3070 LHR compacte pensée pour les boîtiers Mini-ITX. KFA2, de son côté, proposait des cartes souvent 30 à 50 euros moins chères que les références ASUS ou MSI à performances équivalentes, un argument qui comptait sur le marché français.
La consolidation GPU n'est pas un phénomène récent, mais l'IA l'accélère comme rien d'autre ne l'avait fait. GALAX disparaît comme entité autonome. KFA2 continue de figurer dans les catalogues européens. Reste à voir combien de temps un marché gaming qui rétrécit pourra maintenir autant de marques dans ses rayons.