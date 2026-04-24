X lance les Custom Timelines : vous choisissez un sujet, et Grok se charge de remplir votre fil avec les posts les plus pertinents. Une personnalisation poussée qui arrive pourtant au pire moment pour l'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, encore dans la tourmente après des accusations de génération de contenus pédopornographiques.
C'est l'approche choisie par xAI pour atteindre le plus d'utilisateurs possibles : intégrer directement Grok au réseau social X. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si la start-up a racheté la plateforme l'année dernière pour 33 milliards de dollars.
Ainsi, les usagers de l'ex-Twitter ont directement accès au chatbot depuis l'interface et jusqu'à il y a peu, ils pouvaient lui demander de fact-checker des publications, une fonctionnalité désormais réservée aux abonnés payants. Ce 22 avril, Nikita Bier, chef de produit chez X, a annoncé une nouveauté dans la même veine.
Grok choisit les posts qui apparaissent dans votre feed
Concrètement, les Custom Timelines permettent d'épingler un sujet spécifique à l'onglet d'accueil de l'application, X proposant plus de 75 thématiques comme le sport, la tech, la politique ou encore la culture, etc. Grok se charge ensuite d'analyser l'ensemble des publications de la plateforme pour sélectionner celles qui correspondent le mieux au centre d'intérêt choisi, en tenant compte des habitudes d'engagement de l'utilisateur.
Ces posts viennent ensuite peupler directement votre fil. Plus vous interagissez avec un sujet, plus la curation est censée être précise. « Cela s'appuie sur la compréhension que Grok a de chaque publication, combinée à la personnalisation de l'algorithme, ce qui signifie que chaque fil d'actualité est conçu spécialement pour vous. Et cela fonctionne encore mieux lorsqu'il s'agit d'un sujet qui vous intéresse déjà », étaye le dirigeant.
Pour l'instant, la fonctionnalité est en accès anticipé pour les abonnés Premium sur iOS. Android devrait suivre très prochainement, selon Bier. On ignore, encore, si les Custom Timelines seront à terme étendues à l'ensemble des utilisateurs, payants ou non.
- Instantané dans l'information
- Messages courts
- Hashtags, tendances, tweet et retweet
Plus à une controverse près
Confier la curation de son fil à Grok, c'est aussi faire le pari que l'IA de xAI est suffisamment fiable pour ce rôle. Un pari qui mérite d'être posé, tant le chatbot a accumulé les controverses et dérapé par le passé. En début d'année, son outil de génération d'images défrayait la chronique en déshabillant des personnes sans leur consentement, y compris des mineurs. De quoi pousser la Commission européenne à lancer une enquête sur l'IA.
Et le mois dernier, des adolescents américains ont porté plainte contre xAI, l'accusant d'avoir lancé en toute connaissance de cause le mode mis en cause dans la génération de contenu problématique. Un contexte qui tranche clairement avec l'ambition affichée par X de faire de Grok le moteur central de l'expérience utilisateur.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence