Confier la curation de son fil à Grok, c'est aussi faire le pari que l'IA de xAI est suffisamment fiable pour ce rôle. Un pari qui mérite d'être posé, tant le chatbot a accumulé les controverses et dérapé par le passé. En début d'année, son outil de génération d'images défrayait la chronique en déshabillant des personnes sans leur consentement, y compris des mineurs. De quoi pousser la Commission européenne à lancer une enquête sur l'IA.