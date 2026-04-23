Depuis plusieurs années, l’Espagne fait figure de laboratoire contre l'IPTV illicite. La pression exercée par les ayants droit, et en particulier LaLiga, a profondément transformé la stratégie anti-piratage ; l'Espagne n'est d'ailleurs pas isolé puisque l'Italie a suivi le même chemin. Les blocages massifs d’adresses IP, devenus quasi systématiques lors des grandes affiches, ont marqué une rupture. Quitte, parfois, à emporter avec eux des services parfaitement légitimes. Google Drive ou Twitch pour les plus connus, et parfois des centaines de sites web totalement légitimes en ont déjà fait les frais, illustrant les dérives possibles d’une approche de plus en plus radicale.