L’Espagne vient de frapper fort. Très fort, même. Le chef d’un vaste réseau IPTV pirate, actif pendant des années à l’échelle internationale, a été condamné à 23 mois de prison et à plusieurs dizaines de millions d’euros de sanctions.
Sur le papier, la décision est spectaculaire. Elle s’inscrit surtout dans une dynamique que l’on observe depuis des mois : celle d’une lutte de plus en plus offensive, parfois brutale, contre le piratage des contenus sportifs.
Une condamnation historique
L’homme, surnommé « Dash l’Iranien », n’était pas un simple revendeur de flux illégaux. Il pilotait un système d’une ampleur rarement documentée avec autant de précision. Pendant des années, son réseau IPTV a permis à plus de deux millions d’utilisateurs d’accéder à des compétitions majeures, de la Premier League à la Ligue des champions, via une constellation de sites et de serveurs disséminés dans plusieurs pays. Une organisation structurée, pensée pour durer, et surtout pour générer des revenus massifs.
Ces revenus, justement, parlons-en. Car si la peine de prison, limitée à 23 mois après un accord avec la justice, peut sembler relativement modérée au regard des faits, c’est ailleurs que les autorités espagnoles ont décidé de frapper. L’amende prononcée à elle seule atteint près de 9 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent environ 12 millions d’euros de dommages et intérêts destinés aux ayants droit, dont LaLiga. Mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Entre les confiscations d’actifs, les biens immobiliers potentiellement saisis et les différentes pénalités, le montant total des sanctions dépasserait les 40 millions d’euros.
La justice a donc décidé de frapper le portefeuille, un choix qui traduit avant tout la manière dont les tribunaux abordent ce genre d'affaire. Si la réponse judiciaire se concentre souvent sur les flux, avec des blocages, fermetures de sites et autres opérations de ce genre, la logique ici a été de s'attaquer à ce qui fait tenir ce système : l'argent !
L'Espagne, un laboratoire anti-IPTV
Depuis plusieurs années, l’Espagne fait figure de laboratoire contre l'IPTV illicite. La pression exercée par les ayants droit, et en particulier LaLiga, a profondément transformé la stratégie anti-piratage ; l'Espagne n'est d'ailleurs pas isolé puisque l'Italie a suivi le même chemin. Les blocages massifs d’adresses IP, devenus quasi systématiques lors des grandes affiches, ont marqué une rupture. Quitte, parfois, à emporter avec eux des services parfaitement légitimes. Google Drive ou Twitch pour les plus connus, et parfois des centaines de sites web totalement légitimes en ont déjà fait les frais, illustrant les dérives possibles d’une approche de plus en plus radicale.
La condamnation de « Dash l’Iranien » vise autant à sanctionner qu’à dissuader. C'est sans doute une manière d’envoyer un message clair à l’ensemble de l’écosystème IPTV, des opérateurs aux revendeurs : les risques ne sont plus les mêmes. Toujours est-il que cette démonstration de force s’inscrit dans une guerre qui, au fil du temps, dépasse largement la simple question du piratage pour toucher à l’équilibre même d’Internet.