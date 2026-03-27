C'est ce qui s'appelle du provisoire qui dure. Chaque année, le dernier dimanche de mars rime avec passage à l'heure d'été. Et chaque année, pour vous, le même rituel, à quelques exceptions près : à 2 heures, il sera 3 heures, soit une heure de sommeil en moins.

Plus besoin en effet de régler vos appareils, la plupart sont connectés et font la bascule automatiquement. C'est le cas par exemple de votre smartphone, votre PC, ordinateur portable, tablette, montre ou encore thermostat connecté. Si les mises à jour sont est récentes, vous n'avez pas besoin d'intervenir dans les réglages.

Concrètement, la quasi-totalité des appareils synchronisés sur un serveur NTP ou sur les réseaux mobiles basculent automatiquement, et la nuit suit son cours, juste avec une heure de moins au compteur.

Mais tout ne se fait pas sans votre aide. Les voitures sans GPS live, les fours à affichage numérique, les horloges murales connectées aux réseaux bas débit comme certains capteurs Zigbee ou Z-Wave ancienne génération : autant d'appareils qui ne peuvent pas se passer de vous. Si vous avez un système de programmation de volets ou d'alarme non mis à jour depuis 2022, vérifiez ses horaires ce dimanche matin, car un réveil une heure trop tôt ou un déclenchement d'alarme décalé peut vite pourrir votre planning. N'oubliez pas non plus vos serveurs et systèmes de sauvegarde programmée.

En dehors ces aspects techniques, ce changement d'heure est-il bon pour la santé ? Et est-ce qu'on fait encore et toujours des économies d'énergies, ce pourquoi il a été instauré en 1917 en France ?