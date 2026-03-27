Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à 2h du matin, il sera 3h. Vos smartphones, tablettes et ordinateurs passeront à l'heure d'été sans que vous n'ayez rien à faire. Pour votre corps et votre facture, c'est une autre histoire.
C'est ce qui s'appelle du provisoire qui dure. Chaque année, le dernier dimanche de mars rime avec passage à l'heure d'été. Et chaque année, pour vous, le même rituel, à quelques exceptions près : à 2 heures, il sera 3 heures, soit une heure de sommeil en moins.
Plus besoin en effet de régler vos appareils, la plupart sont connectés et font la bascule automatiquement. C'est le cas par exemple de votre smartphone, votre PC, ordinateur portable, tablette, montre ou encore thermostat connecté. Si les mises à jour sont est récentes, vous n'avez pas besoin d'intervenir dans les réglages.
Concrètement, la quasi-totalité des appareils synchronisés sur un serveur NTP ou sur les réseaux mobiles basculent automatiquement, et la nuit suit son cours, juste avec une heure de moins au compteur.
Mais tout ne se fait pas sans votre aide. Les voitures sans GPS live, les fours à affichage numérique, les horloges murales connectées aux réseaux bas débit comme certains capteurs Zigbee ou Z-Wave ancienne génération : autant d'appareils qui ne peuvent pas se passer de vous. Si vous avez un système de programmation de volets ou d'alarme non mis à jour depuis 2022, vérifiez ses horaires ce dimanche matin, car un réveil une heure trop tôt ou un déclenchement d'alarme décalé peut vite pourrir votre planning. N'oubliez pas non plus vos serveurs et systèmes de sauvegarde programmée.
En dehors ces aspects techniques, ce changement d'heure est-il bon pour la santé ? Et est-ce qu'on fait encore et toujours des économies d'énergies, ce pourquoi il a été instauré en 1917 en France ?
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Une heure en moins, plusieurs jours pour s'en remettre
Lorsqu'on avance le temps d'une heure, notre corps en perd une. Et ce qui prend plus de temps à se reconfigurer, c'est votre biologie. Selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, le passage à l'heure d'été entraîne une perte réelle d'une heure de sommeil, avec des effets sur la vigilance, l'humeur et la concentration, en particulier dans les jours qui suivent. Les Français dorment en moyenne 6h50 en semaine, soit 14 minutes de moins que l'an dernier, et près d'une personne sur deux se réveille fatiguée.
Des études montrent, dans la semaine qui suit le passage à l'heure d'été, une augmentation des accidents de voiture, des infarctus du myocarde et des états dépressifs. L'Inserm estime quant à lui que près de 20 % des Français subissent une vraie perturbation biologique à chaque bascule, enfants, seniors et travailleurs de nuit en tête.
Pour limiter la casse, l'INSV recommande de décaler ses horaires de coucher de 15 à 20 minutes dès le milieu de la semaine précédente. La lumière naturelle le matin aide aussi à resynchroniser l'horloge interne. Et les écrans ? La lumière bleue des écrans freine la production de mélatonine, donc il vaut mieux les éviter au moins une heure avant le coucher. Pas besoin d'une application de méditation pour ça, juste un livre.
3 euros économisés, vraiment
Et que dire des économies d'énergies que l'on est censé réaliser à chaque changement d'heure ? Bien que peu récente, en 2009, la mesure effectuée par l'ADEME permettait d'économiser 450 GWh, soit 0,07 % de la consommation électrique totale. En 2018, la même agence estimait l'impact à 351 GWh, et d'ici 2030, ces gains devraient tomber à 258 GWh.
Pour un foyer moyen, l'économie annuelle liée au passage à l'heure d'été représente environ 3 euros, soit 0,12 % de la facture, un gain que Selectra qualifie de négligeable. En effet, l'éclairage ne pèse plus que 5 % de notre consommation électrique totale, contre près de 20 % dans les années 1970, grâce à la généralisation des ampoules LED. Décaler l'heure pour grappiller quelques minutes de lumière naturelle, quand le chauffage représente à lui seul 60 % de la consommation d'un foyer ça ne pèse pas lourd dans la balance des économies.
Le Parlement européen avait voté la suppression du dispositif en 2019, après qu'une vaste consultation européenne eut réuni 4,6 millions de répondants, dont 84 % favorables à la fin du changement d'heure. En France, 83 % des participants à une consultation en ligne la même année réclamaient la même chose, avec une majorité de 59 % pour un maintien permanent à l'heure d'été.
La Commission européenne a relancé en 2025 sa proposition de directive, qui laisserait à chaque État membre le soin de choisir son heure définitive. Mais la coordination entre pays reste un casse-tête : les secteurs du transport aérien, notamment, craignent un décalage horaire hétérogène au sein de l'espace européen. Ajoutez à ça les années perdues pendant le Covid, quand les priorités politiques ont été entièrement redirigées, et vous comprenez pourquoi rien n'est encore acté.
Mais n'oubliez pas, en octoBRe, on REcule, et en AVril, on AVance ! Enfin,c'est toujours le dernier dimanche de mars, mais on n'est pas à quelques jours près pour retenir qu'on dort une heure de moins !